Ex-editor de tabloide diz que discutiu com Trump sobre quem deveria pagar por histórias de sexo

Por Jack Queen e Jody Godoy e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O ex-editor do National Enquirer David Pecker depôs no julgamento criminal de Donald Trump nesta quinta-feira e afirmou que discutiu com Trump e seu ex-advogado antes da eleição de 2016 sobre quem deveria comprar o silêncio de mulheres que disseram ter tido encontros sexuais com ele.

O segundo dia de depoimento de Pecker forneceu mais evidências de que ele trabalhou em estreita colaboração com Trump para suprimir histórias que poderiam ter prejudicado a candidatura presidencial do empresário que se tornou político, em um momento em que ele enfrentava várias acusações de mau comportamento sexual.

Os promotores de Nova York acusaram Trump de falsificar registros comerciais para encobrir essa atividade, que dizem ter corrompido a eleição. Trump se declarou inocente. Pecker não enfrenta acusações.

Pecker, de 72 anos, testemunhou que a American Media, proprietária do Enquirer, pagou para comprar histórias da ex-modelo da Playboy Karen McDougal, que disse ter tido um caso com Trump em 2006 e 2007, e de um ex-porteiro da Trump Tower que afirmou que Trump era pai de um filho fora do casamento, o que não se confirmou.

O tabloide não publicou nenhuma das histórias, mas garantiu que os rivais também não as publicassem – uma prática conhecida como “pegar e matar”.

Pecker disse que alertou o advogado de Trump Michael Cohen quando soube que a estrela pornô Stormy Daniels estava tentando vender sua história de um encontro sexual com Trump em 2006 por 120 mil dólares, semanas antes da eleição.

“Achei que deveria sair do mercado e, se alguém fosse comprá-la, Michael Cohen e Donald Trump deveriam comprá-la”, afirmou Pecker.

Pecker disse que Cohen o pressionou para comprar a história de Daniels, mas Pecker testemunhou que não queria se envolver com uma estrela pornô.

Cohen disse que acabou pagando a Daniels 130 mil dólares pelo silêncio e foi reembolsado em 420 mil dólares por Trump após a eleição. Trump enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais por rotular seus pagamentos a Cohen como honorários advocatícios.

Pecker testemunhou na terça-feira que havia firmado um acordo com Trump e Cohen para servir como “olhos e ouvidos” da campanha e ficar atento a histórias pouco lisonjeiras.

Mas a questão do pagamento revelou-se problemática, disse ele.

Pecker afirmou que a American Media comprou a história de McDougal depois de receber garantias de Cohen de que Trump os pagaria.

Pecker disse que eles assinaram um acordo para transferir os direitos da história de McDougal para uma empresa de fachada para esconder o fato de que Trump estava pagando por isso. Ele contou que cancelou o acordo depois de falar com um advogado da empresa.

“Michael Cohen disse: 'O chefe vai ficar muito zangado com você.' E eu disse: 'Sinto muito, não vou seguir em frente, o acordo está cancelado'”, testemunhou Pecker.

“Ele estava muito zangado, muito chateado, basicamente gritando comigo”, afirmou Pecker sobre Cohen.

No entanto, o Wall Street Journal publicou uma matéria quatro dias antes da eleição revelando que a American Media havia comprado a história de McDougal.

"Donald Trump ficou muito chateado, dizendo: 'Como isso pôde acontecer, pensei que vocês tinham tudo sob controle'", testemunhou Pecker.

Pecker disse que, após a eleição, Trump lhe agradeceu por ter lidado com essas histórias e pediu uma atualização sobre McDougal.

"Eu disse: 'Ela está escrevendo seus artigos, está tranquila, as coisas estão indo bem", afirmou Pecker.

McDougal deve depor no julgamento.

Trump negou ter tido relações sexuais com Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford. Ele também negou ter tido um caso com McDougal.

Os pagamentos de dinheiro secreto em si não são ilegais, e os advogados de Trump argumentaram que o pagamento a Daniels era pessoal e não tinha relação com sua campanha.

Os promotores afirmam que o pagamento foi uma despesa de campanha que deveria ter sido divulgada e que o acordo de Trump com o Enquirer enganou os eleitores ao suprimir histórias de supostos casos extraconjugais em um momento em que ele enfrentava acusações de má conduta sexual.

(Reportagem de Jack Queen e Jody Godoy em Nova York e Andy Sullivan em Washington; reportagem adicional de Susan Heavey em Washington)