PM aposentado morre e corpo é devorado pelos próprios cães, diz polícia

Do UOL, São Paulo

Um policial militar aposentado morreu e foi encontrado com o corpo devorado pelos próprios cachorros em Pirenópolis (GO).

O que aconteceu

Os cachorros do policial militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 anos, devoraram o corpo do dono. O delegado Tibério Martins Cardoso conta que os animais, seis vira-latas, não estavam sendo alimentados desde a morte do tutor.

Clédio tinha sido visto pelo última vez no dia 8 de abril por uma vizinha. Familiares e amigos sentiram a falta do PM e decidiram procurá-lo. Ele foi encontrado na varanda da chácara em que morava, na região dos povoados de Santo Antônio e Bom Jesus, no último domingo (21).

A Polícia Civil disse que a apuração aponta que ele teve um mal súbito. ''Não foram observadas evidências de violência no local, não havia sangue no chão e nada foi levado da casa'', explicou o delegado. Uma perícia será feita para ver se há sinais de violência externa, de fratura ou trauma na ossada.

Familiares serão ouvidos na próxima semana, após o período de luto. O delegado também questionará se o PM, aposentado há cerca de três anos, tinha alguma doença que possa ter acarretado na morte. ''Se nada for encontrado, apesar do prejuízo decorrente da ação dos cães, podemos concluir pela morte natural.''