Minério de ferro sobe com esperança renovada de demanda na China e menores embarques

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, atingindo o nível mais alto em mais de seis semanas, auxiliados por esperanças renovadas de melhora na demanda de aço na China, principal mercado consumidor do minério, e pela perspectiva de menor oferta depois que uma grande mineradora reduziu sua projeção de embarque anual.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,08%, a 888 iuanes (122,55 dólares) a tonelada, o maior valor desde 8 de março. Na terça-feira, o contrato caiu mais de 1,5%.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 5,12%, para 118,55 dólares a tonelada, o maior valor desde 7 de março.

Os fundamentos do minério de ferro melhoraram e a expectativa é de que o valuation do mercado de ferrosos aumente, disseram os analistas da Galaxy Futures em nota.

"A emissão de títulos especiais deve acelerar à frente, enquanto a melhora na demanda de aço pode se manter, já que o consumo de aço para construção continuará a se recuperar e a demanda do setor industrial provavelmente permanecerá resiliente."

Os títulos especiais são normalmente usados para financiar projetos de infraestrutura.

O planejador estatal da China disse na terça-feira que orientaria os governos locais a acelerar o progresso na construção de projetos e o uso de fundos, e os analistas da Zijintianfeng Futures previram que a produção de metais quentes cresceria ainda mais nas próximas semanas.

A produção diária de aço bruto entre as principais usinas membros da Associação de Ferro e Aço da China (CISA) aumentou 0,33% entre 11 e 20 de abril em relação ao período anterior de 10 dias, para cerca de 2,12 milhões de toneladas.

O sentimento do mercado também foi impulsionado depois que a australiana Fortescue, a quarta maior fornecedora de minério de ferro do mundo, registrou uma queda acima do esperado nos embarques de minério de ferro no terceiro trimestre, após um descarrilamento de vagões de minério e interrupções climáticas que levaram a um ligeiro corte em sua projeção de embarques anuais.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)