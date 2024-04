Megashows na Itália marcarão 30 anos de carreira de Bocelli

ROMA, 24 ABR (ANSA) - Estrelas da música pop e da música clássica internacional se preparam para uma viagem à Itália para "Andrea Bocelli 30: The Celebration", um evento mundial para comemorar o 30º aniversário de carreira do tenor italiano.

A ocasião inédita terá três dias, 15, 17 e 19 de julho, no Teatro del Silenzio, em Lajatico, na Toscana, local de origem do artista.

Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli e Virginia Bocelli se unirão a Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra para as homenagens.

As três inesquecíveis noites também se tornarão um filme-show que será distribuído nos cinemas do mundo todo, dirigido pelo nomeado ao Grammy e vencedor do Emmy Sam Wrench, que recentemente também comandou "Taylor Swift - The Eras Tour", o filme-show de maior bilheteria de todos os tempos.

"Desde criança aprendi a sonhar com meu futuro no silêncio encantado dessas colinas. Quero agradecer a todos aqueles que ajudaram os meus sonhos de infância a se tornarem realidade com um show inesquecível", disse Bocelli. (ANSA).

