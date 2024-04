EUA enviou à Ucrânia mísseis de longo alcance ATACMS, diz governo

Os Estados Unidos enviaram mísseis de longo alcance ATACMS à Ucrânia "este mês", inclusive antes de o Congresso americano aprovar um novo pacote de ajuda a Kiev na terça-feira, anunciou o Departamento de Estado nesta quarta (24) .

Este envio foi feito "a pedido direto do presidente" Joe Biden, declarou Vedant Patel, porta-voz da pasta. Ele acrescentou que os mísseis, que faziam parte do pacote de ajuda à Ucrânia anunciado em 12 de março, "chegaram à Ucrânia este mês".

A inclusão dos mísseis nesse pacote militar de março não foi anunciada antes "para manter a segurança operacional da Ucrânia a pedido desta", disse o porta-voz.

A Ucrânia utilizou mísseis americanos ATACMS contra as tropas invasoras da Rússia pela primeira vez em outubro, mas os enviados recentemente têm um alcance maior, de até 300 km.

Nesta quarta, Biden anunciou um vasto plano de assistência à Ucrânia e prometeu um primeiro envio de armas, no valor de 1 bilhão de dólares (5,15 bilhões de reais, no câmbio atual), "nas próximas horas". Este pacote "fortalecerá a segurança dos Estados Unidos e a segurança do mundo", segundo o presidente.

O projeto recebeu nesta quarta o respaldo do Senado, dias depois de ser aprovado pela Câmara dos Representantes, após um longo bloqueio por diferenças entre republicanos e democratas.

