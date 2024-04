Deputado italiano é denunciado por furto no duty free

ROMA, 24 ABR (ANSA) - O deputado italiano Piero Fassino, do Partido Democrático (PD), foi denunciado por tentativa de furto ao ser parado no duty free no aeroporto de Fiumicino, em Roma, com um perfume no bolso do paletó.

De acordo com o jornal Fatto Quotidiano, o político estava esperando um avião para Estrasburgo, na França, e parou no estabelecimento para comprar um perfume feminino.

O periódico acrescenta que Fassino pegou a embalagem, colocou dentro do paletó e tentou deixar o local, mas o alarme antifurto da loja foi acionado.

Na versão do deputado, o gesto de ter colocado o produto dentro do paletó chamou a atenção de um segurança que o parou momentos depois.

"Queria comprar um perfume para minha mulher. Com o carrinho em uma mão e o celular que tocou na oura, não tendo ainda três mãos, simplesmente coloquei a embalagem dentro do bolso do paletó e esperei para ir ao caixa", disse Fassino em entrevista ao Fatto Quotidiano.

O italiano, conforme seu relato, conversou com o agente e tentou explicar que não tinha intenção de furtar o perfume e até solicitou um outro produto para comprar e demonstrar sua boa fé.

No entanto, os gestores do duty free apresentaram a queixa.

"Estou impressionado com um episódio que pensei já ter esclarecido com os responsáveis. Não tive a intenção de me apropriar indevidamente de um pequeno frasco de perfume pelo qual iria pagar", acrescentou. (ANSA).

