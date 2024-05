Com 56 mortos por chuva no RS, total de vítimas já é maior que de setembro

Do UOL, em São Paulo

O Rio Grande do Sul registrou 56 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã de hoje. O número é maior do que o registrado na enchente de setembro do ano passado, quando 54 pessoas morreram.

O que aconteceu

Estado tem 67 pessoas desaparecidas e 74 feridas. Ainda não foram divulgadas as cidades em que os óbitos ocorreram.

De acordo com o órgão, 281 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 56% deles — foram afetados pela enchente histórica. Ao todo, há 8.296 desabrigados e 24.666 desalojados.

O boletim do governo gaúcho informa ainda que há 377.497 pessoas afetadas pela tragédia. Há ainda uma morte confirmada em Santa Catarina.

Gaúchos estão sem energia elétrica, água e serviço de telefonia. De acordo com a Defesa Civil, 350 mil imóveis estão sem energia elétrica — são 54 mil clientes da CEEE Equatorial e 296 mil da RGE Sul. Falta abastecimento de água para 860.952 clientes da empresa Corsan. As operadores Tim, Vivo e Claro estão sem serviços de telefonia e internet em 63, 46 e 19 municípios, respectivamente.

Aulas foram suspensas nas 2.338 escolas estaduais, impactando quase 200 mil anos. 224 delas foram danificadas e 30 estão servindo de abrigo.

Chuvas também causaram estragos em rodovias estaduais. São 128 trechos em 68 rodovias com bloqueios totais ou parciais, entre estradas e pontes.

Nível do Guaíba ultrapassa recorde. O rio atingiu 4,96 metros de altura na madrugada de hoje, ultrapassando o recorde da maior cheia registrada até então, de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro.

O Aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado. Todas as operações de pousos e decolagens em razão das chuvas.

'Pior desastre já registrado na história do estado', diz governador

Imagens registradas por moradores e autoridades mostram casas sendo levadas pelas enchentes e pontes destruídas. O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública na quarta-feira (1º), com prazo de 180 dias — algumas regiões receberam mais de 800 milímetros de chuva. Há cidades catarinenses que anunciaram a mesma medida.

O governador Eduardo Leite (PSDB) destacou necessidade de doação de colchões, cobertores, roupas de cama e banho. São os itens mais demandado no momento, para dar suporte aos abrigos.

Um escritório de monitoramento do governo federal será instalado a partir de segunda (6) em Porto Alegre. Os ministros Waldez Góes (da Integração e do Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) viajarão para a cidade.

O governo federal também adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no domingo (5). O Ministério da Gestão afirmou que a nova data para o Enem dos Concursos será anunciada "assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova". Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreverem em todo país. Os editais não previam uma reaplicação.