Chuva alaga Porto Alegre, enche Guaíba e ameaça dique; prefeito faz apelo

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de Porto Alegre pediu que moradores deixem a região de Sarandi pelo risco de rompimento de um dique. Na sexta (3), o centro da cidade foi inundado pela água e deixou autoridades em alerta para o nível do Guaíba. Ainda há previsão de chuva para hoje.

O que aconteceu

Há risco de rompimento de dique que represa o rio Gravataí. Na manhã de hoje, o prefeito Sebastião Melo (MDB) pediu que moradores das comunidades do entorno de Sarandi, na zona norte da cidade, deixem suas casas. "Ontem à noite estive no dique atrás da Fiergs, que está extravasando, e conseguimos fazer a vedação, mas hoje começou um vazamento por cima do dique. Por isso, queria convidá-los a sair de suas residências e vir para os abrigos da prefeitura".

Na sexta (3), um portão do sistema contra inundações se rompeu em Porto Alegre e causou alagamentos. Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água.

A Defesa Civil orientou que moradores, comerciantes e trabalhadores deixem o centro histórico de Porto Alegre. Foi emitido um alerta para "inundação extrema" no Guaíba por 24 horas e a população deve evitar regiões próximas ao rio.

Nível do Guaíba ultrapassa recorde. O rio atingiu 4,96 metros de altura na madrugada de hoje, ultrapassando o recorde da maior cheia registrada até então, de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro.

Governador diz que Guaíba pode chegar a 5 metros de altura. Em entrevista coletiva na noite de quinta-feira (2), Eduardo Leite (PSDB) declarou que a situação é "absurdamente excepcional": "Não é simplesmente apenas mais um caso crítico. É o mais crítico que, provavelmente, o estado terá registro em sua história". O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí.

O Aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado. Todas as operações de pousos e decolagens em razão das chuvas.

RS tem 350 mil sem luz e 860 mil sem água

Há 296 mil clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora. As regiões mais afetadas são o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo.

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidos pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento, 54 mil clientes sem energia. Desses, 37 mil tiveram a eletricidade cortada como medida de segurança, por solicitação da Defesa Civil, dos bombeiros e da prefeitura, informou a empresa em comunicado, às 19h.

São 860.952 clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril. Temporais já deixaram pelo menos 41 mortos, além de 68 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul.

Entenda a situação das chuvas no RS

Um rio atmosférico persistente é o responsável por agravar a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o Metsul, o corredor de umidade, que ainda deve durar vários dias, está "transportando grande quantidade de umidade da região amazônica pelo interior do continente até o território gaúcho".

O fenômeno climático ajuda a explicar tragédias no Brasil. Assim como a água corre na superfície, também existem fluxos massivos de água nos céus. Na América do Sul, um desses enormes corredores de umidade atmosférica vai justamente da região amazônica até o Centro-Sul do Brasil.

Esse "rio voador" carrega parte da água que evapora no norte para outras partes do território nacional. Então, parte dessa umidade cai como chuva. Combinado com ventos de alta velocidade, o ar úmido produz chuva pesada. Esses eventos extremos de precipitação podem causar danos catastróficos à sociedade.

Dados do Metsul indicam que esse rio atmosférico seguirá atuando entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai durante grande parte desta primeira semana de maio. O instituto de meteorologia informa que "fortes a intensas áreas de instabilidade com volumes de chuva excessivos" devem seguir em atuação nos próximos dias.