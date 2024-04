Criar vacas que emitem menos gás pode ajudar a combater a crise climática

Um estudo da Universidade Curtin, da Austrália, revelou que criar vacas com menos flatulências e restaurar terras agrícolas poderia reduzir significativamente os níveis crescentes de emissão de metano, que desempenham um papel considerável nas mudanças climáticas.

O sistema alimentar, incluindo animais de pastagem como vacas, gera importantes fontes de metano principalmente devido à digestão do gado, decomposição do estrume e uso da terra para pastagens.

Para buscar soluções, pesquisadores do Instituto de Política de Sustentabilidade da Universidade Curtin analisaram 27 publicações acadêmicas e identificaram dezenas de estratégias potenciais para reduzir as emissões de metano nos setores de carne bovina e leiteira da Austrália.

A líder do estudo, Merideth Kelliher, disse que a maneira mais rápida de reduzir as emissões de metano seria converter terras agrícolas em áreas úmidas e florestas, no entanto, há muito espaço para melhorias ao alterar as operações dos setores de laticínios e carne bovina.

"Por exemplo, mudar quais objetivos de reprodução incluir pode reduzir permanentemente a produção de metano", disse Kelliher.

"Estudos descobriram que o gado de baixa emissão tem características genéticas herdáveis que podem reduzir significativamente a produção de metano se incluídas nos objetivos de reprodução nacionais.

"Embora mais pesquisas sejam necessárias para identificar os melhores traços para vacas de baixa emissão, também deve-se considerar as emissões de uso da terra e identificar terras agrícolas adequadas para restauração ao habitat natural."

Outras estratégias que surgiram do estudo incluem encontrar maneiras para que as vacas alcancem a maturidade mais rapidamente, melhorar o gerenciamento de águas residuais em plantas de processamento de carne bovina e fornecer água ozonizada (água tratada com gás ozônio para remover impurezas), alimentar o gado com mais grãos do que pasto e adicionar certas leguminosas, algas marinhas ou outros compostos à ração.

A coautora e professora de sustentabilidade da Curtin, Dora Marinova, disse que esta foi a primeira vez que tal análise foi conduzida e é importante porque as emissões de metano estão aumentando juntamente com a demanda global por produtos de carne bovina e lácteos.

"Como o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, a Austrália contribui significativamente para os níveis globais de metano", disse a professora Marinova.

"Apesar de ser signatária do Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e apoiar o Compromisso Global do Metano, a Austrália ainda não se comprometeu com metas de redução de metano.

"A Austrália precisa explorar maneiras de alcançar seus objetivos - este estudo destaca várias estratégias potenciais que são práticas, econômicas e cientificamente respaldadas para ajudar a informar os formuladores de políticas locais e internacionais sobre como reduzir o impacto nas mudanças climáticas."

A coautora e pesquisadora da Curtin, Diana Bogueva, disse que essa análise de cenários é importante também para os consumidores entenderem melhor a pegada ambiental de suas escolhas alimentares.