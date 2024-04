Biden e Trump vencem primárias da Pensilvânia, mas apoiadores de Haley insistem na ex-candidata

Por Jarrett Renshaw

FILADÉLFIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o candidato republicano, Donald Trump, venceram facilmente suas primárias no Estado da Pensilvânia, de acordo com números da Edison Research, mas milhares de republicanos insistiram em votar na ex-candidata Nikki Haley.

A Pensilvânia, com 19 delegados dos 538 totais no Colégio Eleitoral, é um dos principais campos de batalha na eleição presidencial de 2024, que será uma revanche entre Biden e Trump.

As primárias da terça-feira foram uns dos últimos testes de entusiasmo dos eleitores em uma campanha marcada por baixos índices de aprovação de ambos os candidatos.

Com quase 50% dos votos apurados, Biden tinha 491.892 votos, ou 94,4%, de acordo com dados do Estado. Dean Phillips, um deputado democrata que desistiu da disputa, tinha 29.333 votos, ou 5,6%.

Trump tinha 268.670 votos, ou 79,4%, com 33% dos votos apurados, segundo os dados. No entanto, Nikki Haley, que desistiu da disputa republicana, tinha 70.648 votos, ou 20,6%.

Haley permaneceu na cédula eleitoral da Pensilvânia depois de desistir da disputa em março. Seus resultados mostram que uma parte dos republicanos continua insatisfeita com Trump, que está em julgamento por 34 acusações criminais em Nova York.

Eleitores muçulmanos e árabe-americanos montaram uma campanha "Abandone Biden" na Pensilvânia para protestar contra a maneira como o presidente tem lidado com a crise em Gaza.

Biden enfrentou esforços semelhantes em outros Estados decisivos, como Arizona, Wisconsin e Carolina do Norte, sendo que o maior protesto ocorreu na primária de Michigan.

Na Pensilvânia, os organizadores tinham como meta obter 40.000 votos "descomprometidos" por escrito. Não se espera que esses resultados sejam divulgados tão cedo porque terão de ser registrados manualmente.

Biden e Trump conquistaram as indicações de seus partidos no início de março.

Em 2020, Biden venceu na Pensilvânia por menos de 1,5 ponto percentual, ou cerca de 80.000 votos. Trump venceu a democrata Hillary Clinton no Estado por menos de 45.000 votos em 2016. Ambos têm visitado a região nas últimas semanas.