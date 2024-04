Alemanha retomará financiamento de agência de ajuda a palestinos

BRUXELAS, 24 ABR (ANSA) - O governo alemão anunciou nesta quarta-feira (24) que planeja retomar o financiamento à Unrwa, agência da ONU que dá assistência a refugiados palestinos na Faixa de Gaza.

A informação consta em uma declaração conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento da Alemanha, segundo relatado pelo jornal Haaretz.

A decisão é tomada na sequência da investigação conduzida pela ex-ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, sobre o envolvimento de alguns funcionários da Unrwa em organizações terroristas.

Em janeiro passado, a Alemanha, juntamente com outros 15 países, suspendeu a verba destinada à agência após acusações de que ao menos 12 funcionários teriam participado do ataque de 7 de outubro deflagrado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas a Israel.

Hoje, a Comissão Europeia informou que aguarda receber um plano de ação sobre a implementação das recomendações acordadas com a Unwra para também restaurar os fundos.

"O desembolso das próximas parcelas está sujeito à implementação das medidas acordadas", declarou um porta-voz do executivo da UE sobre a possibilidade de retomar a ajuda.

Segundo ele, Bruxelas "tomou nota" do relatório feito por Colonna e das recomendações do grupo de revisão independente", que "convergem" com as medidas acordadas entre a Comissão e a Unrwa em uma troca de cartas em março passado.

"A agência continua a ser um parceiro humanitário fundamental da UE no território para fornecer apoio vital aos palestinos", concluiu o porta-voz. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.