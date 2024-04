TIL terá R$10 bi para "novos investimentos" em portos no Brasil, diz governo

SÃO PAULO (Reuters) - A Terminal Investment Limited (TIL), do grupo MSC, um dos maiores operadores de terminais de contêineres do mundo, planeja 10 bilhões de reais em "novos investimentos" no Brasil nos próximos anos, informou o site oficial de notícias do governo brasileiro na noite de segunda-feira.

O anúncio foi feito após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com executivos da TIL e da MSC Shipping no Brasil, para assinatura da prorrogação do arrendamento do terminal portuário de Santos por mais 20 anos.

O termo aditivo para estender o contrato de arrendamento no porto de Santos tem valor de 4 bilhões de reais (2 bilhões de reais já investidos e outros 2 bilhões referentes ao aditivo).

"Há ainda a previsão de investimentos de 3 bilhões de reais em projetos para o aumento da profundidade do canal no Terminal da Portonave, e outros 10 bilhões de reais em novos investimentos, totalizando 17 bilhões de reais em projetos em prospecção no Brasil...", afirmou a nota.

No Brasil, a empresa tem investimentos em Santa Catarina e Rio de Janeiro, além do porto paulista de Santos.

As melhorias em Santos incluem a aquisição de equipamentos, expansão e aprimoramento do pátio, automação, reorganização de portões e substituição de defensas, que deverão ser realizadas em até 72 meses após a assinatura do termo aditivo.

Procurado, o grupo MSC não comentou imediatamente.

