GM tem resultado acima do esperado e eleva previsão

Por Nora Eckert

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) - A General Motors divulgou nesta terça-feira resultado trimestral melhor que o esperado por Wall Street e aumentou sua previsão de desempenho para o ano, citando preços estáveis e demanda por veículos a combustão.

A montadora elevou a projeção de lucro ajustado antes de impostos no ano para 12,5 bilhões a 14,5 bilhões de dólares, em comparação com a expectativa anterior de 12 bilhões a 14 bilhões de dólares.

"Nosso consumidor tem se mostrado notavelmente resistente nesse período de taxas de juros mais altas", disse o diretor financeiro da GM, Paul Jacobson.

A montadora informou que o lucro líquido no primeiro trimestre aumentou 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 3 bilhões de dólares, com um aumento de 7,6% na receita, chegando a 43 bilhões.

O lucro ajustado por ação de 2,62 dólares superou a previsão média de Wall Street de 2,15 dólares, de acordo com dados da Lseg. A receita também foi melhor que a expectativa do mercado, de 41,9 bilhões de dólares.

Embora a GM tenha começado 2024 com força, a presidente-executiva, Mary Barra, ainda tem dois grandes desafios pela frente: reverter a redução das vendas da GM na China e recuperar a Cruise, a unidade de táxis robô do grupo.

A Cruise interrompeu suas operações no final do ano passado depois que um de seus carros autônomos arrastou uma mulher por uma rua de São Francisco. Funcionários da empresa compartilharam no início deste ano que a GM cortaria os gastos com essa unidade em 1 bilhão de dólares. O negócio de táxis robôs teve prejuízo de 2,7 bilhões de dólares no ano passado, sem incluir 500 milhões em custos de reestruturação incorridos no quarto trimestre, quando a unidade cortou pessoal. A GM gastou 400 milhões de dólares com a Cruise no primeiro trimestre.

Barra disse que a Cruise está progredindo, citando o retorno de seus veículos às ruas em Phoenix, Arizona, no início deste mês, com motoristas humanos e sem passageiros.

Os negócios da GM na China - anteriormente o maior mercado da montadora - também estão vacilando. As montadoras chinesas e a Tesla abocanharam a participação de mercado na região, auxiliadas por cortes profundos nos preços e ofertas de tecnologia renovada.

A GM teve prejuízo de 106 milhões de dólares na China no trimestre, o que o diretor financeiro disse que foi menos do que sua equipe esperava.

A GM não divulgou os resultados financeiros da operação de veículos elétricos, mas Jacobson manteve as previsões anteriores de obtenção de lucro. O executivo ainda espera que o chamado lucro variável, que exclui os custos fixos, seja positivo até o segundo semestre de 2024.

As dúvidas sobre o mercado de veículos movidos a bateria aumentaram quando a Tesla, líder do setor, demitiu mais de 10% de sua equipe global de funcionários no início deste mês e reduziu os preços de seus modelos em vários mercados.

A Tesla divulga resultados trimestrais nesta terça-feira e o mercado espera que a montadora registre sua primeira queda de receita e a menor margem bruta em quase quatro anos, de acordo com dados da Lseg.