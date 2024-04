Fitch reafirma rating 'A' do Japão, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating em moeda estrangeira de longo prazo do Japão em A nesta terça-feira, 23, mantendo perspectiva "estável" para a nota soberana. Em comunicado, a agência de classificação de risco aponta que o atual rating japonês reflete "os pontos fortes de uma economia avançada e rica, com padrões de governança e instituições públicas consequentemente robustos" e "perspectivas fracas de crescimento a médio prazo e uma dívida pública muito elevada".

Pelas projeções da Fitch, o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão deverá desacelerar para 0,6% em 2024, ante 1,9% em 2023, e o banco central do país, conhecido como BoJ, provavelmente elevará seu juro básico a 0,25% até o fim de 2025.

Há pouco mais de um mês, o BoJ aumentou sua taxa de depósitos para a faixa de 0% a 0,1%, de -0,1% anteriormente, na primeira alta de juros em 17 anos.