Wall Street se recupera com foco em tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou com uma clara recuperação nesta segunda-feira (22), menos preocupada com as tensões geopolíticas e mais concentrada nos resultados das empresas tecnológicas que serão divulgados esta semana.

O índice Dow Jones subiu 0,67%, para 38.239,98 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,11%, para 15.451,31 unidades, e o S&P 500 voltou a superar os 5.000 pontos ao fechar em alta de 0,87%, para 5.010,60.

É um bom começo de semana para Wall Street que espera resultados abundantes e indicadores-chave sobre a economia americana nos próximos dias.

"Os mercados dão um respiro coletivo de alívio porque as tensões no Oriente Médio não se agravaram", resumiu Adam Sarhan, da consultoria 50 Park Investments.

"Antes do fim de semana, os operadores vendiam ações porque temiam que a situação explodisse", explicou o gestor de carteira.

"Não foi o caso e a cabeça fria prevaleceu", acrescentou, assinalando que todos os mercados se "ajustaram" a essa queda das tensões.

O petróleo cedeu e o ouro, ativo de segurança por excelência, perdeu 2,58%, para 2.329,50 dólares a onça.

Esta semana será publicada a primeira estimativa de crescimento para o primeiro trimestre do ano nos Estados Unidos e o índice de inflação ao consumidor PCE, o mais seguido pelo Federal Reserve, o banco central americano.

Os analistas esperam o dado do PIB na quinta-feira em 2,2% em projeção anual. Já na sexta-feira, segundo o consenso reunido pela Marketwatch, é esperado um aumento do PCE de 2,6% em 12 meses, contra 2,5% em fevereiro, e a inflação subjacente em queda para 2,7%, contra 2,8% de fevereiro.

Além disso, haverá resultados de grandes nomes da tecnologia: na terça será a vez de Tesla (-3,40% nesta segunda), Microsoft (+0,46%), Meta (+0,14%) e Alphabet (+1,43%).

A fabricante de microchips Nvidia, que perdeu 212 bilhões de dólares (R$ 1,1 trilhão) de capitalização na bolsa na sexta-feira ao cair 10%, se recuperou em parte nesta segunda, com alta de 4,35% nas ações, para 795,18 dólares.

vmt/eb/mr/db/rpr/am

© Agence France-Presse