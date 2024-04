Taiwan detecta 21 aviões militares chineses perto de seu território

O Ministério da Defesa de Taiwan relatou ter detectado 21 aviões militares chineses próximos ao seu território na manhã deste sábado (20), um mês antes da posse do novo presidente da ilha, Lai Ching-te.

Do total, 17 aviões entraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e se uniram a navios de guerra chineses para patrulhas conjuntas de combate, afirmou o ministério em comunicado.

As forças armadas de Taiwan "estão monitorando as atividades com sistemas de vigilância conjunta e têm implantado os ativos apropriados para responder em conformidade", acrescentou.

A China considera a ilha de governo autônomo como parte de seu território, e nunca renunciou usar a violência para retomar seu controle.

As tensões entre Pequim e Taipé aumentaram em 2016, ano da posse da atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, defensora da soberania da ilha.

Seu vice-presidente, Lai, venceu nas eleições de janeiro, apesar dos avisos de Pequim de que essa vitória seria a causa da "guerra e (do) declínio" de Taiwan.

Lai costumava falar abertamente sobre a independência de Taiwan e, embora tenha moderado seu discurso no último ano, é considerado pela China como um "separatista perigoso".

Sua posse está marcada para 20 de maio.

