Agricultura: Índia abre mercado para pescado de cultivo e de captura do Brasil

O Brasil poderá exportar pescado de cultivo (aquicultura) e pescado de captura (pesca extrativa) para a Índia, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A abertura de mercado foi confirmada pelas autoridades indianas ao governo brasileiro nesta sexta-feira.Na nota, a pasta lembrou que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se encontrou com o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos da Índia, Kamala V Rao, em novembro do ano passado. No último ano, a Índia autorizou também a importação de açaí em pó e de suco de açaí brasileiros.De acordo com dados do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat), a Índia foi o 12º principal destino das exportações agrícolas brasileiras no ano passado, com embarques de US$ 2,9 bilhões, com açúcar e óleo de soja predominando a pauta.No primeiro trimestre deste ano, o Brasil exportou mais de 12 mil toneladas de pescado para cerca de 90 países, com receita de US$ 193 milhões, 160% mais na comparação anual. "Seguimos comprometidos em ampliar a presença dos produtos agrícolas brasileiros nas prateleiras do mundo. Essa estratégia não apenas abre mais oportunidades internacionais para nossos produtos e demonstra a confiança no nosso sistema de controle sanitário, mas também fortalece a economia interna", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Roberto Perosa, na nota.No ano, o Brasil acumula 30 aberturas de mercado para produtos agropecuários.