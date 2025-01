Herói na final da Copinha, Paulinho desabafa após o título: "Merecemos jogar no São Paulo"

O São Paulo derrotou o Corinthians, neste sábado, por 3 a 2, e conquistou o título da Copinha, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Paulinho, autor do gol do título, desabafou após o apito final e rebateu as críticas que a equipe recebeu no ano passado.

"Esse grupo merecia bastante. Sofremos muitas críticas, principalmente no Brasileirão sub-20. Todo mundo foi criticado, disseram que essa geração não prestava e que todo mundo deveria ir embora. Mas mostramos que merecemos jogar no São Paulo", disse Paulinho em entrevista ao SporTV.

Após ficar com o vice no Campeonato Paulista sub-20 e não se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deu a volta por cima com o título da Copa do Brasil, sobre o Palmeiras, e agora com a conquista da Copinha, em cima do Corinthians.

Neste sábado, Paulinho entrou em campo com a dura missão de substituir Ryan Francisco, artilheiro do São Paulo na competição, com dez gols em oito jogos, suspenso pelo número de cartões amarelos. O atacante deu conta do recado, balançou as redes duas vezes e foi o eleito o melhor em campo.

"O Ryan é um grande jogador, mas, além disso, é um grande amigo. A gente disputa a vaga, mas é uma briga saudável. Todo mundo quer jogar. Mas realmente é uma pressão, é um grande jogador, artilheiro. Fiquei feliz por ter feito os gols para ele também, que nos ajudou tanto durante a Copinha", comentou.

Com gols de Denner e Gui Negão, o Corinthians abriu 2 a 0, ainda no primeiro tempo. Paulinho, duas vezes, e Andrade marcaram os gols da virada do São Paulo, que conquistou o pentacampeonato da Copinha.