Fim do sonho: Botafogo é atropelado pelo Pachuca e cai no Intercontinental

Do UOL, em Doha (Qatar) e em São Paulo

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo sentiu o cansaço da maratona de jogos, foi atropelado pelo Pachuca por 3 a 0 em Doha e está eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental, torneio que reúne os campeões continentais e é disputado em formato parecido ao antigo Mundial de Clubes. Idrissi, com um golaço, Deossa, em deslizes de Almada e John, e o veterano Salomon Rondón, em uma aula de contra-ataque, balançaram as redes no Estádio 974.

Com o resultado, os mexicanos vão encarar o Al Ahly na semifinal. O jogo está marcado para o sábado (14), no mesmo local, e quem vencer encara o Real Madrid na grande decisão, que ocorre na quarta (18).

Foi o primeiro tropeço dos cariocas após uma maratona de cinco jogos em 15 dias — e em três países diferentes. Desde o dia 26 de novembro, a equipe brasileira havia superado Palmeiras, Atlético-MG (na Argentina), Inter e São Paulo antes de sucumbir ao Pachuca na tarde desta quarta (11).

O Botafogo se despede do torneio, já que o formato da competição não prevê qualquer disputa pelo 5° lugar.

Como foi o jogo

Os lances iniciais ensaiaram um 1° tempo agitado, mas as investidas de Botafogo e Pachuca deram lugar a um ritmo bastante morno. Os brasileiros encontraram dificuldades diante de um gramado molhado, enquanto os mexicanos, mais reativos, pouco conseguiram incomodar a zaga de Artur Jorge.

Na etapa final, o time carioca sentiu o desgaste e, diante de um adversário que não atuava há mais de um mês, cedeu dois gols em um intervalo de 15 minutos: primeiro, Idrissi fez fila e protagonizou uma pintura, e depois Deossa contou com forcinhas de Almada e John para aumentar. Desesperado, o campeão da América do Sul se lançou ao ataque e tomou o terceiro, de Rondón, em contra-ataque.

Gols e destaques

Cartão de visitas mexicano. Os primeiros sustos do jogo foram protagonizados pelo Pachuca: aos seis minutos, Cuiabano rebateu um cruzamento para a entrada da área, e Montiel finalizou rente à trave de John. O goleiro brasileiro trabalhou no lance seguinte ao defender chute do veterano Rondón.

Jogadores do Botafogo cercam Rondón, do Pachuca, durante jogo da Copa Intercontinental Imagem: Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images

Luiz Henrique cai. Pênalti? O time carioca respondeu pouco tempo depois em um lance, no mínimo, polêmico: Luiz Henrique recuperou ainda na intermediária, carregou em diagonal e, já dentro da área, caiu após choque com Bryan González. Apesar das reclamações de pênalti, o árbitro holandês Danny Makkelie mandou o jogo seguir.

Ritmo morno. Os lances de perigo, aos poucos, começaram a rarear e deram lugar a um duelo truncado: antes dos 35 minutos, 13 faltas haviam sido marcadas pelo juiz. Com a bola rolando, o Botafogo até teve mais posse, mas sofreu com o gramado molhado e com a organização da zaga adversária.

Idrissi faz fila (e golaço). O Pachuca voltou para o 2° tempo elétrico e não demorou para abrir o placar. Após uma série de triangulações pela ponta esquerda, Idrissi limpou Allan, acionou Bryan González e disparou. O ponta recebeu em velocidade, invadiu a área e deixou os dois zagueiros do Botafogo no chão: primeiro, Adryelson, e depois Barboza. O camisa 11 completou com uma linda finalização que estufou as redes de John: 1 a 0.

Idrissi comemora gol em Botafogo x Pachuca, duelo da Copa Intercontinental Imagem: KARIM JAAFAR / AFP

Artur Jorge aciona pilares. O gol gerou reação quase que imediata do técnico botafoguense, que colocou no gramado do Estádio 974 dois de seus titulares: Marlon Freitas e Almada — o atacante Júnior Santos também entrou. Allan, Eduardo e Igor Jesus, por outro lado, deixaram a partida. Pouco depois, Savarino substituiu Matheus Martins.

Dupla falha, e Pachuca aumenta. Fisicamente inteiro no jogo, o clube mexicano continuou apertando a saída rival e chegou ao segundo gol com bastante tranquilidade (e duas forcinhas). Almada errou o passe na saída de bola e cedeu a posse a Pedraza, que arrancou e tocou para Deossa. O meia, pela ponta esquerda, cortou Adryelson e viu John aceitar o chute: 2 a 0.

Deossa comemora gol em Botafogo x Pachuca, duelo da Copa Intercontinental Imagem: KARIM JAAFAR / AFP

Botafogo reage. Diante da desvantagem e iminente eliminação, os brasileiros se lançaram de vez ao ataque e passaram, finalmente, a incomodar a defesa rival. Savarino obrigou Moreno a fazer ótima defesa, e Tiquinho Soares ficou no quase ao tentar dar mais um drible antes de chutar.

Aula de contra-ataque fecha a conta. O Pachuca aproveitou o desespero brasileiro e liquidou a fatura aos 34 minutos em uma verdadeira aula de contra-ataque. Deossa disparou pela direita e encontrou Idrissi, livre, do lado oposto. O autor do gol que abriu o placar fez as vezes de garçom e "deu o gol" para Rondón, que deslocou John e fez a festa mexicana: 3 a 0.

Júnior Santos, do Botafogo, se lamenta durante jogo contra o Pachuca Imagem: Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0x3 PACHUCA

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

Competição: quartas de final da Copa Intercontinental 2024 (Dérbi das Américas)

Local: Estádio 974, em Doha (Qatar)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões amarelos: Cuiabano (BOT); Bryan González, Arturo González (PAC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Idrissi (PAC), aos 5 min do 2° tempo; Deossa (PAC), aos 20 min do 2° tempo; Salomon Rondón (PAC), aos 34 min do 2° tempo

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Tiquinho Soares), Adryelson, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Allan (Marlon Freitas) e Eduardo (Almada); Matheus Martins (Savarino), Luiz Henrique e Igor Jesus (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge

PACHUCA: Moreno; Luis Rodríguez, Barreto (Cabral), Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel e Bautista (Deossa); Arturo González (Mena), Idrissi e Salomon Rondón. Técnico: Guillermo Almada