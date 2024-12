Gabigol comenta passagem pelo Flamengo e relembra momentos: "Fomos felizes"

Neste domingo, Gabriel Barbosa fará sua despedida como jogador do Flamengo. Às 16h (de Brasília), o time carioca recebe o Vitória, pela última rodada do Brasileirão, no Maracanã. O camisa 99, em clima de despedida, comentou sua trajetória no clube da Gávea e relembrou momento especiais.

"Muitos títulos, fomos felizes. Acho que tudo que desejei e sonhei aconteceu, até mais do que isso. Então, muito feliz em ir embora com todos esses troféus, gols e todas essas histórias", começou Gabigol em vídeo divulgado pelo Flamengo, em suas redes sociais.

"Acho que é um ano (2019) histórico não só para mim, mas para o Flamengo e para o flamenguista. É um ano que vai ficar marcado na minha vida. Um ano especial com a taça da Libertadores e do Brasileiro, foi um time que jogou muito, além de ganhar, jogava muita bola. Acho que vai ser difícil encontrar outro time assim. Sempre que me lembro de 2019 é especial", complementou.

Gabigol chegou no Flamengo, justamente, em 2019. Pelo Rubro-Negro, o atacante, ex-Santos, completou 305 jogos, com 160 gols e 43 assistências. Além disso, o atleta conquistou a Libertadores (2019 e 2022), o Brasileirão (2019 e 2020), a Copa do Brasil (2022 e 2024), a Recopa Sul-Americana (2020) e o Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024), sendo decisivo em muitos deles.

Fomos felizes. Ao lado de todas as taças conquistadas, Gabigol contou tudo o que viveu com o Manto do Mengão!#ObrigadoGabi! pic.twitter.com/Hr352c2J1S ? Flamengo (@Flamengo) December 7, 2024

"Eu acho que foi uma passagem inesquecível, uma passagem que vai ficar marcada na minha vida, na vida do flamenguista também. Dos títulos, dos gols, mas principalmente as histórias, a conexão que a gente teve. De lá para cá, foram só alegrias, claro que tiveram momentos difíceis mas, junto, a gente conseguiu superar isso", pontuou Gabigol.

Ao relembrar os gols mais memoráveis de sua trajetória, Gabriel Barbosa citou os marcados em finais de Libertadores como mais especiais.

"Sempre gols em Libertadores é o que marca mais, né? Tiveram também aqueles dez jogos finais do Brasileiro que foram muito especiais para mim. Agora, esses últimos dois na Copa do Brasil que foi especial, pelo ano que tive. Mas, os quatro gols nas finais da Libertadores sempre fica marcado", revelou.

O atacante, que marcou sete gols em 37 jogos nesta temporada, falou sobre sua relação com a torcida rubro-negra. O camisa 99 também citou o ano de 2024 como "difícil".

"Mais sentimental, dentro do campo. Todos os movimentos que eles cantavam, que eles vinham com a gente, era sempre especial para mim, então eles fazem parte disso. Todas as vezes que eles cantavam, dentro e fora de casa, me emocionava bastante e eu tentava transmitir isso dentro do campo", afirmou Gabigol.

"Acho que até o fim, a gente sempre se complementou nisso. O Flamengo foi um time que lutou sempre e buscou ser campeão sempre. Todas as vezes que eu lutei, tanto para o time e também individualmente, as coisas aconteceram e a gente teve mais uma prova esse ano. 2024 foi difícil para mim, mas no final foi coroado com mais dois gols em uma final e campeão. Sair campeão, para mim, é muito especial", finalizou.