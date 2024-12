Com trabalho técnico-tático, Grêmio realiza penúltimos ajustes de olho no Corinthians

O Grêmio deu continuidade à preparação para o duelo contra o Corinthians nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Gaúcho comandou trabalho técnico-tático e ajustou os penúltimos detalhes para o confronto.

Antes da atividade, os jogadores realizaram aquecimento no gramado e um treinamento físico voltado para a agilidade, coordenado pela preparação física. Para o treino técnico-tático, o treinador gremista dividiu o elenco em diversos grupos. As equipes se enfrentaram em espaço reduzido, com limite de três toques na bola. O objetivo era finalizar as jogadas de primeira em três pequenos arcos espalhados pelas extremidades do campo.

Posteriormente, Renato manteve a mesma ideia da etapa anterior, alterando apenas os arcos, que passaram a ter tamanho normal, e adicionando os goleiros no exercício. O técnico também aumentou o tamanho do espaço para as finalizações.

O atacante chileno Aravena teve confirmada uma lesão no adutor da coxa esquerda e desfalca a equipe para o duelo. O meia argentino Cristaldo deve ser o escolhido para herdar a vaga do atleta.

A partida também marca a despedida do zagueiro Geromel, que encerrará sua passagem de 11 anos no Grêmio. O Tricolor está preparando uma série de homenagens para o defensor de 39 anos.

12º colocado com 45 pontos, o Grêmio busca garantir uma vaga na Sul-Americana. As equipes se enfrentam neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola para o duelo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília).