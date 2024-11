Ceará empata com o lanterna Guarani, mas garante acesso à Série A na última rodada

O Ceará quase viu o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro escorrer pelas mãos neste domingo ao empatar sem gols com o lanterna da Segundona, o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela última rodada da competição, mas conseguiu uma vaga na elite do futebol nacional graças à derrota do Novorizontino para o Goiás, por 1 a 0.

O Vozão começou a rodada decisiva da Série B dependendo apenas de si para carimbar o acesso à elite do futebol nacional. Bastava uma simples vitória contra um adversário teoricamente muito mais fraco para garantir a vaga, mas a sorte não estava ao lado do Ceará, que não saiu do 0 a 0. A questão é que o azar do Novorizontino foi maior. O Tigre sofreu o gol da derrota para o Goiás já na reta final da partida e acabou ficando de fora do G5 mesmo também dependendo apenas de si para conquistar o acesso.

Com o resultado, o time comandado por Léo Condé terminou a Série B em quarto lugar, com 64 pontos, atrás de Santos, Mirassol e Sport.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela falta de oportunidades claras de gol. Mesmo dependendo apenas de si para subir para a Série A, o Ceará não foi capaz de dominar as ações ofensivas diante de um adversário fragilizado, lanterna da competição e já rebaixado para a Série C.

Ainda assim, o Vozão por pouco não abriu o placar na reta final do primeiro tempo, quando Aylon cabeceou se antecipando à defesa, mas viu o lateral esquerdo Jefferson, do Guarani, tirar em cima da linha.

Devido à falta de criatividade de seus jogadores, o Ceará passou a apostar insistentemente nas bolas aéreas. O Vozão abusou dos cruzamentos e em alguns deles até levou algum perigo à meta do Guarani, mas não a ponto de balançar as redes.

Nos minutos finais, o Ceará até conseguiu balançar as redes com um gol chorado de Talisson, que aproveitou o rebote após grande defesa de Fred Conte e empurrou para o fundo das redes. O árbitro, no entanto, marcou impedimento corretamente, anulando o gol que poderia garantir o acesso ao Vozão. Assim, coube aos comandos do técnico Léo Condé se conformarem com a trágica permanência na Segunda Divisão.

FICHA TÉCNICA



GUARANI 0 X 0 CEARÁ

Local: estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan de Oliveira (MG)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR FIFA-RJ)

Cartões amarelos: Heitor, Matheus Bueno (Guarani); David Ricardo (Ceará)

GUARANI: Fred Conte; Yan Henrique (Pacheco), Matheus Salustiano, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Anderson Leite (Marlon Douglas), Gabriel Bispo, Heitor (Léo Porfírio) e Luan Dias; Caio Dantas.



Técnico: Allan Aal.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço (De Lucca), Richardson e Lucas Mugni (Barceló); Aylon (Recalde), Erick Pulga e Lucas Rian (Talisson).



Técnico: Léo Condé.