River Plate divulga relacionados para jogo contra o Atlético-MG com volta de ídolo após 10 meses

O River Plate divulgou na noite deste domingo os atletas relacionados para a partida de ida das semifinais da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

O grande destaque da lista ficou para o retorno de Pity Martinez, que vinha desfalcando o clube argentino há cerca de 10 meses por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Nas redes sociais, o meia se mostrou contente e escreveu: "Com o mesmo entusiasmo do primeiro dia!".

Ídolo do River Plate, Pity Martinez está em sua segunda passagem pela equipe. Na primeira, escreveu seu nome na história do clube ao marcar um dos gols na vitória sobre o Boca Juniors na final da Copa Libertadores de 2018.

Os relacionados do River Plate para o jogo com o Galo ainda conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Miguel Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, Fabricio Bustos, ex-Internacional, e Nacho Fernández, ex-Atlético-MG. Atletas com passagens pelo futebol europeu, como Acuña e Lanzini também estão na lista.

Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Brasil por el partido de ida de las semifinales de la Libertadores Atlético Mineiro.

Veja todos os relacionados do River Plate

Goleiros: Armani e Ledesma

Defensores: Bustos, Acuña, Pezzella, P. Díaz, Funes Mori, Gonzáles Pirez, Gattoni, E. Díaz e Casco

Meio-campistas: Kranevitter, Villagra, Fonseca, Meza, Simón, Fernández, Mastantuono, Lanzini, G. Martínez e Echeverri

Atacantes: Borja, Bareiro, Solari e Colidio.