Gil se diz focado para ajudar o Santos na reta final da Série B e deixa futuro em aberto

Na noite desta segunda-feira, Gil utilizou as suas redes sociais para deixar claro que ainda não pensou sobre o seu futuro. O zagueiro de 37 anos destacou que está focado em levar o Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Só queria vir aqui dizer que estou me sentindo muito bem nessa temporada e totalmente focado na reta final da Série B, em busca de atingirmos nosso objetivo na competição. Não falei com ninguém ainda sobre o próximo ano. Foco total nesses jogos e depois pensar no que será do futuro", escreveu.

Boa noite, pessoal. Só queria vir aqui dizer que estou me sentindo muito bem nessa temporada e totalmente focado na reta final da Série B, em busca de atingirmos nosso objetivo na competição. Não falei com ninguém ainda sobre o próximo ano. Foco total nesses jogos e depois... ? Gil (@GilZagueiro04) October 21, 2024

Existe a possibilidade de Gil se aposentar no final do ano. O Alvinegro Praiano, contudo, quer seguir contando com o defensor na próxima temporada.

O experiente zagueiro é um dos homens de confiança do técnico Fábio Carille e vem se destacando. São 45 partidas neste ano, todas como titular. Ele só não completou 90 minutos em dois destes compromissos.

Além do Santos, Gil também já defendeu Cruzeiro, Corinthians e Shandong Luneng, da China, ao longo da sua carreira.

Com o zagueiro à disposição, o Peixe volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).