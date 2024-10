Fluminense x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série A

Embalado pela vitória por 2 a 0 no clássico contra o Flamengo, o Fluminense quer abrir vantagem da zona de rebaixamento nesta terça-feira. Para isso, vai precisar superar o Athletico-PR em jogo reprogramado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times duelam às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Com 33 pontos, o Tricolor vai abrir quatro de vantagem para o Corinthians, que abre a área da degola, em caso de triunfo.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Se o Fluminense dá sinais de que navega em mares mais tranquilos, o Athletico está mergulhado em uma verdadeira crise depois da goleada de 5 a 2 sofrida para o Corinthians, na rodada passada, em São Paulo. O resultado levou o Furacão, que soma apenas 31 pontos, para a zona de rebaixamento. O time paranaense não venceu nenhum dos últimos dez jogos pela Série A. O último triunfo foi um 2 a 1 sobre o Cuiabá, no Mato Grosso, em 28 de julho.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, acredita que a vitória sobre o Flamengo, da forma como foi conquistada, fará o torcedor voltar ao Maracanã para apoiar o time no duelo desta terça-feira.

"O comportamento do time é que faz com que retome o aspecto positivo e o apoio por parte do torcedor, que cobra da gente justamente aquilo que apresentamos diante do Flamengo. Por isso confio que ele estará conosco", disse Mano.

O técnico só divulgará o time do Fluminense minutos antes do jogo. A boa notícia fica pela ausência de suspensos e pelo retorno de dois jogadores importantes que cumpriram suspensão: o lateral-esquerdo Marcelo, que vai ganhar a vaga de Diogo Barbosa, e o atacante Keno, que vai ocupar o posto de Marquinhos, uma vez que Kevin Serna, lesionado, deve perder o restante da temporada.

Pelo lado do Athletico, o questionado técnico Lucho González aposta justamente nos confrontos diretos para reagir.

"Nós temos confrontos diretos por fazer e outros jogos em que podemos pontuar. Sabemos que não era a situação que a gente esperava estar, mas só vamos sair dela trabalhando com a seriedade que estamos fazendo", afirmou.

O zagueiro Kaique Rocha retorna de suspensão e vai formar tripé defensivo com Thiago Heleno e Gamarra. Outro que estava suspenso e reaparece é o lateral-direito Madson, que ocupará o posto de Belezi. No ataque, o uruguaio Canobbio foi preservado por conta de dores na coxa direita. Substituto provável, Julimar também fica de fora, mas para cumprir suspensão. Assim Nikão, Cuello e Pablo formarão o ataque.

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de outubro de 2024 (terça-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Alex Dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (Fifa-MG)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Kauã Elias.



Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Madson, Gabriel, Erick e Lucas Esquivel; Nikão, Tomás Cuello e Pablo.



Técnico: Lucho González.