Erick soma bons números nas últimas cinco partidas como titular do São Paulo

O ponta Erick chegou ao São Paulo no começo de 2024 após se destacar com a camisa do Ceará. O atacante, contudo, ainda luta para se firmar no Tricolor.

Nas últimas cinco partidas como titular, o atacante soma bons números. De acordo com o Sofascore, o jogador cravou dois gols e deu uma assistência, totalizando três participações em tentos.

Erick, ainda, teve 12 passes decisivos, acertou 81% dos dribles (13/16), sofreu oito faltas e cavou um pênalti para o São Paulo. Nestas partidas como titular, o ponta soma quatro vitórias e uma derrota.

Nos resultados positivos contra Águia de Marabá, Vitória e Cruzeiro, além da derrota contra o Internacional, o atacante foi titular, mas com os reservas. O triunfo contra o Vasco, na última rodada, foi o único que foi escalado quando Zubeldía mandava a campo a força máxima disponível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Ao todo, Erick participou de 34 jogos, com três gols e quatro assistências. Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo sábado, no Heriberto Hulse.