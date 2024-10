Entenda por que Giovane voltou aos planos do Corinthians após um mês e atuou de lateral em eliminação

Depois de mais de um mês, Giovane voltou a atuar pelo Corinthians. O atacante foi acionado no segundo tempo do empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A última atuação do jogador de 20 anos havia sido no dia 11 de setembro, na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, ele havia sido relacionado para mais seis jogos, porém ficou no banco em todos.

Neste domingo, Giovane entrou com cerca de 25 minutos do segundo tempo, mas não para atuar no ataque e sim como lateral direito, na vaga de Matheuzinho.

"Realizei a mudança porque necessitávamos de mais ataque. Acho que o Giovane entrou muito bem, profundo, teve chances e poderia ter feito o gol", explicou o técnico Ramón Díaz.

Fagner, reserva imediato de Matheuzinho, estava no banco de reservas e, segundo a comissão técnica alvinegra, com condições de jogo. Devido as circunstâncias da partida, porém, não foi utilizado.

"Fagner estava apto. Se estivesse com 11, entraria o Fagner. Mas achamos que precisava de mais profundidade. Por isso o Giovane", explicou o auxiliar Emiliano Díaz.

Giovane tem 25 paridas em 2024, quatro como titular, e dois gols marcados.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília).

O próximo desafio do Timão no Campeonato Brasileiro será apenas na outra segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa.