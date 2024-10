Talles Magno lamenta falta de gols do Corinthians em eliminação na Copa do Brasil: "Dói"

O Corinthians ficou apenas no 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena, e foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. O atacante Talles Magno lamentou as oportunidades perdidas pelos paulistas e falou sobre a dor do revés.

"Agradecer a torcida pelo apoio, temos que aplaudir eles. Tivemos organização, concentração e oportunidades para fazer o gol. Faltou aquele pequeno detalhe que as vezes acontece, mas dói. Sabemos que dói. Tivemos oportunidades, criamos, finalizamos, mas faltou esse detalhe para sairmos vitoriosos", disse à TV Globo.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília).

O próximo desafio do Timão no Campeonato Brasileiro será apenas na outra segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa.