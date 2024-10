Ramón Díaz diz que faltou calma ao Corinthians em eliminação na Copa do Brasil: "Não fomos claros"

Neste domingo, o Corinthians foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil após ficar apenas no 0 a 0 com o Flamengo, na Neo Química Arena. O técnico Ramón Díaz afirmou que faltou calma aos paulistas, especialmente no ataque.

"A equipe não foi tão clara no jogo e na projeção para ir ao ataque. O Flamengo foi bem defensivamente e nós tivemos duas ou três chances, nenhuma clara. Isso nos custou. Faltou manter um pouco mais a calma. Havia muita pressão, era um jogo importante. A equipe entregou tudo. Sabíamos que perder um jogo tão importante é doloroso, mas não é a única chance que temos. Quinta temos outra partida importante e vamos trabalhar e nos recuperar para ter um bom rendimento", contou.

"Sempre vamos buscar o resultado. Sempre no ataque. Sempre buscaremos ter uma equipe ofensiva. Temos que ter mais tranquilidade. Vi uma equipe muita acelerada e precipitada. Fomos imprecisos. Agora temos mais uma chance na Sul-Americana", ampliou.

O auxiliar Emiliano Díaz seguiu a mesma linha de raciocínio e deixou clara a sua chateação com a eliminação.

"Não fomos tão frescos como em outros jogos. Faltou ter mais clareza. Hoje não fomos claros na hora de definir. Não fomos finos no último terço. Era um jogo muito importante, era um sonho jogar afinal. Não fomos frescos. Hoje não estávamos no dia em que tínhamos que estar. Não estavam frescos e lúcidos. Precisamos estar mais calmos. Vamos trabalhar para melhorar isso", analisou.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília).

Ramón Díaz, aliás, pediu mais tranquilidade ao elenco alvinegro neste embate para que o desempenho deste domingo não se repita.

"O Corinthians não é apático. Nossa proposta é sempre o ataque. Geralmente é uma equipe que nunca está conformada. Tivemos atitudes incríveis nas últimas partidas. Hoje não fomos claros. Não tivemos muito espaço hoje, está difícil. Sempre vamos tentar buscar o ataque e ser contundentes. Hoje não tivemos paciência, a claridade para saber quando ir pelo meio...Vamos melhorar. Estamos dando o máximo. Estamos em duas competições. Precisamos de tranquilidade para a partida que vem", disse.

O próximo desafio do Timão no Campeonato Brasileiro será apenas na outra segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa.

"A pressão tem desde que chegamos. Estamos na zona de rebaixamento desde que chegamos. A pressão existe. O Brasileirão é fundamental para nós. Temos que sair da zona. A gente não merece estar onde está. A pressão existe, é claro, estamos no time mais grande do Brasil. Gostamos da pressão, pois significa que estamos capacitados. Gostamos de estar em time grande. Estamos tranquilos", finalizou Emiliano.