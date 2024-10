Neymar participa de treino com bobinho e autógrafos antes de possível volta

Perto da volta aos gramados, Neymar apareceu em uma roda de bobinho durante o treino do Al-Hilal e dando autógrafos para torcedores e fãs, neste domingo (20).

O que aconteceu

Neymar participou do treinamento da equipe e se juntará ao restante do elenco na Liga dos Campeões da Ásia para enfrentar o Al-Ain, informou o clube da liga saudita. O estafe do jogador confirmou que ele estará à disposição do técnico Jorge Jesus, após ficar de fora por um ano para se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Em publicações nas redes sociais, o clube mostra Neymar treinando com os companheiros, com direito a roda de bobinho com os demais atletas.

The last training session for #ACLElite match ?? pic.twitter.com/PE9OR4TxiK -- AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 20, 2024

Em outra postagem, Neymar é visto dando autógrafos e cumprimentando torcedores e fãs. Ele aparece andando normalmente enquanto é cercado por seguranças.

Heading to the last training session ??#AlHilal pic.twitter.com/bWNTuAY9UT -- AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 20, 2024

Entrada em campo não está garantida

No entanto, não é garantido que ele entrará em campo nesta segunda (21) diante do Al-Ain. Ele vem treinando normalmente com o restante do elenco do clube saudita nas últimas semanas, mas ainda não tem ritmo de jogo. Jorge Jesus afirmou na última sexta (18) que relacionará o craque se estiver em condições.

Neymar está recuperado após a grave lesão no joelho que sofreu em outubro do ano passado. O camisa 10 se lesionou no jogo do Brasil contra o Uruguai, no dia 17 daquele mês, pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa de 2026. Ele é monitorado de perto tanto pelo Al-Hilal quanto pela seleção brasileira para não queimar etapas em seu retorno.

Ele não poderá atuar nos jogos da Liga Saudita até janeiro de 2025, já que não está inscrito no torneio, mas foca na Liga dos Campões da Ásia, no Mundial de Clubes e na preparação para a Copa de 2026.

*Com informações da Reuters