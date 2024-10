Hulk faz golaço, Atlético-MG supera o Vasco e vai à final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil. O Galo empatou com o Vasco por 1 a 1 na noite deste sábado (19), em São Januário, e contou com a vitória na partida de ida para avançar com placar agregado de 3 a 2.

Os gols foram marcados por Vegetti, de pênalti, e Hulk, em golaço de fora da área. O Vasco saiu na frente no primeiro tempo e o Galo buscou o empate já perto do fim do jogo.

Precisando do resultado, o Vasco entrou com mais ímpeto e focado em alçar bolas na área para o artilheiro Vegetti. O pênalti saiu justamente em um cruzamento de Piton que bateu no braço de Otávio.

Depois de abrir o placar, o Vasco seguiu pressionando e criou mais chances do que o Galo, mas os mineiros foram mais efetivos. O gol de Hulk foi o primeiro dele nesta edição da Copa do Brasil.

A partida foi disputada sob muita chuva. O clima no Rio de Janeiro impediu até que o mosaico que a torcida vascaína havia preparado para o duelo fosse exibido.

O outro finalista será decidido no confronto deste domingo (20) entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena. O rubro-negro bateu o time paulista por 1 a 0 na partida de ida no Maracanã.

Lances Importantes

Salva, Léo Jardim: Aos 19, em falta levantada na área, Léo cortou muito mal e deixou no pé de Battaglia na marca do pênalti. Ele conseguiu ajeitar o corpo e finalizar rasteiro forte, mas Léo Jardim se jogou para fazer enorme defesa. A bola ainda bateu na trave e voltou para Otávio, que finalizou novamente, mas o goleiro vascaíno fechou bem o canto e jogou para escanteio.

Interceptado: Aos 21 minutos da primeira etapa, Coutinho recebeu lançamento na esquerda e deixou boa bola para Emerson Rodríguez finalizar da entrada da área. A bola tinha endereço, mas Battaglia, bem posicionado, interceptou a trajetória e mandou para escanteio.

1x0. Aos 38, Lucas Piton cruzou e Otávio colocou o braço no caminho da bola. Pênalti claro que a arbitragem de campo e o VAR demoraram seis minutos para marcar. Vegetti foi para a bola e deslocou bem Everson para abrir o placar.

Everson salva o Atlético em duas oportunidades: Aos 41, quase sai o segundo gol do Vasco. Puma recebeu na entrada da área pela direita e soltou o pé. A bola foi quicando no gramado e Everson fez grande defesa. Na cobrança do escanteio, Vegetti subiu mais que a zaga e tocou de cabeça, mas a bola desviou na marcação e ficou ali na pequena área. Léo esticou o pé e cutucou para o gol, mas o goleiro do Galo caiu para defender de novo.

Perdeu, Vegetti: Aos três da segunda etapa, Coutinho cruzou da direita, a bola passou pela zaga e caiu com Vegetti na segunda trave. Sozinho na pequena área, o argentino não conseguiu o domínio e a defesa do Galo cortou.

Pra fora: Aos 28, contra-ataque do Atlético-MG em belo passe de Hulk para Paulinho. Ele tabelou com Arana e finalizou da entrada da área, mas a bola desviou em João Victor e saiu com perigo em escanteio.

Hulk salva o Galo: Aos 37, o atacante, até então sumido no jogo, recebeu na entrada da área, ajeitou para a esquerda e acertou um belo chute colocado para vencer Léo Jardim.

Ficha Técnica

Vasco 1 x 1 Atlético-MG

Copa do Brasil 2024 - Semifinal

Data: 19/10/2024 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia

VAR: Rodolpho Toski Marques

Gol: Vegetti (38'/1ºT); Hulk (37'/2ºT)

Amarelos: Puma, João Victor e Leandrinho; Scarpa

Público: 18.910

Renda: R$ 2.278.926,00

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rossi), Léo, João Victor e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Payet) e Coutinho; Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens e Arana; Paulinho (Saravia) e Hulk (Alisson). Técnico: Gabriel Milito.