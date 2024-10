Juventus marca no fim, vence a Lazio e assume provisoriamente a liderança do Italiano

Com um gol contra aos 40 minutos do segundo tempo, a Juventus bateu a Lazio por 1 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O único tento do jogo foi marcado Mario Gila, que desviou contra a própria meta.

Vice-líder da competição, a Juve chegou aos 16 pontos em oito jogos e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano. Porém, a equipe de Turim ainda pode ser ultrapassada na rodada, em caso de vitória do Napoli. A Lazio ficou com 13 pontos em oito jogos, ocupando a quinta posição.

O próximo jogo da Juventus na competição é no dia 27 de outubro, domingo, quando visitará a Inter de Milão, às 13h00 (de Brasília). Antes, a equipe de Turim enfrentará o Stuttgart nesta terça-feira, na Allianz Arena, às 16h, pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, a Lazio tem um jogo pela Liga Europa nesta semana. Os italianos visitarão o Twente-HOL nesta quinta-feira, às 16h. Na Serie A, a Lazio enfrentará o Genoa em casa no dia 27, domingo, às 11h.

O jogo

Com apenas 23 minutos de jogo, a Lazio ficou com um jogador a menos. O zagueiro Alessio Romagnoli foi expulso após destruir uma ocasião clara de gol de Pierre Kalulu, defensor da Juve.

O gol da Juve saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Após jogada individual da equipe de Turim, o zagueiro Mario Gila desviou contra o próprio gol.