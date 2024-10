Internacional ganha do Grêmio com gol de Borré e completa dez jogos sem derrota no Brasileiro

O Grenal 443 tem dono: o Internacional. Neste sábado, o time colorado dominou o Grêmio e ganhou o clássico, por 1 a 0, no Beira-Rio, chegando ao décimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O gol que deu o triunfo aos comandados de Roger Machado foi marcado por Rafael Borré.

Com o resultado, o Inter se mantém no sexta lugar da tabela, com 49 pontos, apenas dois a menos que o Flamengo, o atual quarto colocado. O Imortal, por sua vez, perde uma posição e cai para a 12ª colocação, com 35 pontos. A equipe de Renato Gaúcho está a três pontos da zona de rebaixamento

O Inter, agora, tem uma semana até o seu próximo compromisso no Brasileirão. No próximo sábado, o time colorado visita o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 31ª rodada do torneio.

Já o Grêmio retorna a campo no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. O Imortal encara o Atlético-GO em sua arena, às 16h30.

O jogo

O Grenal começou disputado, mas foi o visitante Grêmio quem tomou as rédeas e teve a primeira chance de gol. Com apenas cinco minutos, Aravena fez boa jogada pela esquerda, deu uma linda caneta em Bruno Gomes e chutou ao gol defendido por Rochet, mas o goleiro fez boa intervenção.

O Inter, porém, aos poucos foi tomando conta da partida e respondeu, aos 21 minutos. Vitão ficou com uma sobra na área e bateu, mas a bola explodiu na marcação. Wesley pegou o rebote, mas chutou com desvio. Em escanteio, Rafael Borré aproveitou um desvio de Wesley e quase marcou, mas mandou para fora.

Em cima do rival, o Colorado ficou muito perto de abrir o placar aos 41 minutos. Wesley recebeu na área e bateu com precisão, mas Marchesín se esticou e fez grande defesa. O jovem Gabriel Carvalho ficou com a sobra e chutou, porém o goleiro defendeu com os pés.

O Internacional desperdiçou mais uma oportunidade dois minutos depois, aos 43. Desta vez, Wesley conduziu a bola com liberdade pela esquerda, invadiu a área e finalizou firma, mas parou em nova defesa de Marchesín.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, Marchesín teve que trabalhar na volta do intervalo para evitar o tento do Inter. Logo aos oito minutos, Alan Patrick rolou para Bruno Henrique, que ajeitou e bateu com força da entrada da área, mas viu o goleiro espalmar.

E dá-lhe pressão colorada! Aos 19, Wesley acionou Bruno Tabata, que cruzou para Borré, livre na pequena área. Mas, apesar das boas condições, o colombiano mandou para fora e perdeu uma grande oportunidade de colocar o Inter em vantagem.

O Grêmio chegou com perigo logo em seguida, aos 20 minutos. Soteldo arrancou pela esquerda e achou Aravena com liberdade na área. Ele avançou, driblou dois marcadores e arriscou a gol, mas Rochet defendeu.

A equipe visitante vinha conseguindo se segurar, mas não aguentou a pressão e viu o Internacional abrir o placar, aos 21 minutos. Após boa trama coletiva, Alan Patrick tocou para Bernabei, que chutou para o gol. Borré, porém, desviou de cabeça e colocou a bola no fundo das redes.

O Imortal quase empatou, aos 34, com Braithwaite. Soteldo fez bela jogada pela direita e lançou para o dinamarquês, que chutou de primeira e obrigou Rochet a fazer grande defesa.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (Fifa-RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Bernabei (Internacional); Dodi, Rodrigo Ely e Diego Costa (Grêmio)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Rafael Borré, aos 21? do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley (Luis Otávio) e Rafael Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Pepê), Villasanti, Edenílson (Soteldo) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Diego Costa) e Braithwaite (Matías Arezo).



Técnico: Renato Gaúcho