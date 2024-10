Santos celebra 108 anos da Vila e terá ação especial no intervalo do jogo contra o Mirassol

O Santos comemora neste sábado, dia 12 de outubro, os 108 anos da inauguração do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, que teve, recentemente seu nome modificado por Vila Viva Sorte devido a um acordo de patrocínio com a empresa de capitalização.

"Hoje a Vila mais famosa do mundo completa 108 anos de história... e quantas histórias a casa do Peixão já presenciou, hein?", celebrou o clube nas redes sociais.

E para celebrar o aniversário, a Vila receberá torcedores para acompanhar o duelo da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Santos e Mirassol. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília). O Peixe busca a liderança e está em segundo lugar, com 53 pontos.

No intervalo da partida, os funcionários mais antigos entrarão em campo para homenagear todos que fizeram parte da história da Vila Belmiro. Todos eles estarão com uma camisa personalizada para a data especial.

Hoje a Vila mais famosa do mundo completa 108 anos de história... e quantas histórias a casa do Peixão já presenciou, hein? ???? Deixe nos comentários qual é a sua melhor lembrança no #Alçapão!#TNTSportDrink @energydrinktnt pic.twitter.com/xUsrKlRgPR ? Santos FC (@SantosFC) October 12, 2024

O dia de inauguração da casa do Peixe foi no dia 12 de outubro de 1916. Esse primeiro evento contou com solenidades e brincadeiras entre os associados. Cerca de dez dias depois, o estádio recebeu seu primeiro jogo oficial: Santos 2 a 1 Ypiranga.

Naquela época, a Vila ainda era chamada de "Campo do Santos" ou "Praça de Esportes do Santos". Com o passar do tempo, o nome do bairro virou o apelido do estádio. O palco passou a se chamar Urbano Caldeira em 24 de março de 1933, após o falecimento do maior abnegado da história santista.

O maior artilheiro da história do estádio, até os dias atuais, é o Rei Pelé, com 288 gols, seguido por Feitiço, com 162, e Pepe, com 152.

Atualmente a Vila Viva Sorte tem capacidade para cerca e 16 mil torcedores. Em breve, porém, a casa do Santos passará por uma reforma, em parceria com a WTorre, e terá a capacidade para 30 mil torcedores. As obras, contudo, ainda não têm uma data certa para começar.

A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira. A previsão é a de que as obras durem entre dois anos e meio e três.