Neste sábado, o Santos encara o Sfera em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A bola rola no gramado do Centro de Formação de Atletas Jarinu a partir das 15 horas (de Brasília).

O duelo terá transmissão no YouTube do Paulistão.

O time sub-20 do Peixe está há quatro partidas sem vencer, todas pelo Campeonato Brasileiro da categoria. São dois empates e duas derrotas.