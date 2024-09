Mirassol e Sport empatam e ficam no G4 da Série B

Mirassol e Sport fizeram, como previsto, um duelo equilibrado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado neste domingo no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista, por duas equipes que brigam pelo acesso, empate por 0 a 0.

O resultado deixou os clubes com a mesma pontuação na competição, com 47 pontos. O Sport é o terceiro, com um jogo a menos em relação ao Mirassol, quarto colocado. Ambos têm um ponto de vantagem sobre o quinto colocado, o Vila Nova.

O líder da Série B é, por enquanto, o Santos, com 53 pontos. O Novorizontino tem 51, mas jogará nesta segunda-feira contra a Ponte Preta e pode recuperar a ponta em caso de vitória.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Ceará em casa, na segunda-feira, dia 7, enquanto o Mirassol faz um confronto direto contra o Vila Nova, no sábado.