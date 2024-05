Campeão da Sul-Americana, Douglas marca presença em treino do São Paulo

Nesta quarta-feira, o São Paulo contou com a presença do lateral Douglas no último treinamento antes de enfrentar o Águia de Marabá, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogador foi registrado ao lado de Lucas Moura e de Muricy, companheiros dele durante a passagem pelo time. O defensor chegou no clube em 2012 e permaneceu até 2014, quando foi vendido ao Barcelona.

Pelo São Paulo, Douglas participou de 132 jogos. Ele ajudou na conquista da Copa Sul-Americana, em 2012.

? Recebemos a visita do Douglas! ? Pelo Tricolor, o lateral-direito foi campeão da @SudamericanaBR em 2012 e disputou 132 jogos.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/g1C3Wwglxs ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 22, 2024

Aos 32 anos, o lateral soma passagens por Goiás, Sporting Gijón, Benfica, Sivasspor e Besiktas. O jogador está sem clube desde 2022.

A bola vai rolar para o confronto contra o Águia de Marabá às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 1, fora de casa.