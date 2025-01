Andressa Urach realiza procedimento para aumento do ponto G

Andressa Urach, 37, realizou um novo procedimento para aumentar o ponto G.

O que aconteceu

Urach já realizou mais de 30 cirurgias plásticas ao longo dos anos, incluindo lipoaspiração, colocação de próteses de silicone de 1 litro nos seios e retirada de costelas para afinar a cintura. Estima-se que ela tenha investido cerca de R$ 2 milhões em procedimentos estéticos.

O mais recente foi a amplificação do ponto G. O procedimento envolve a injeção de ácido hialurônico na parede frontal da vagina para corrigir assimetrias e deixar a região mais volumosa. "Além do preenchimento dos grandes lábios, também realizamos a aplicação na região do clitóris, com o objetivo de aumentar a sensibilidade local e, consequentemente, o prazer durante as relações sexuais", afirma a Dra. Anna Anastácio, da Clínica Antonioli.

Andressa revelou o que lhe motivou a fazer o novo procedimento. "Fiz esse procedimento para aumentar a sensibilidade e o prazer sexual. Estou sempre buscando formas de me conhecer melhor e me sentir mais realizada, tanto na vida pessoal quanto no meu trabalho", disse.

A famosa conta detalhes sobre a recuperação. "A recuperação é bem tranquila, mas é importante seguir as orientações médicas. A Dra. Anna me recomendou evitar relações íntimas por sete dias para garantir que a substância seja bem absorvida e não cause desconforto. Depois disso, minha rotina voltará ao normal", afirma.