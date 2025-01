Namorado de Vitória, Daniel pede votos e publica vídeo citando perseguição

O ator Daniel Rocha usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (27) para tentar salvar a namorada, Vitória Strada, do Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a formação do Paredão deste domingo (26), Daniel compartilhou um vídeo em que aparece defendendo a permanência de Vitória e Mateus e citando uma "perseguição" aos amigos. "Gente, que loucura, né? Como vocês acabaram de ver, a Vitória foi indicada ao paredão junto com o Mateus. Tentaram ir para cima deles na semana passada e foram novamente essa semana. Então, peço a todos os meus fãs, fãs da Vitória e fãs do Mateus: vamos juntos deixá-los na casa. A Vitória tem muito o que mostrar ainda para o Brasil".

A atitude surpreendeu os internautas, uma vez que o ator raramente opina sobre o reality nas redes.

O namorado ainda declarou que o mutirão de votos deve ser direcionado a Edi e Raissa. "Dani e Diego são mais próximos dela no jogo e estão sendo igualmente perseguidos na casa. Então, nada mais justo do que, juntos, votarmos em Edi e Raissa para que deixem o jogo. Eles, inclusive, iam votar na Vitória, se tivessem tido a oportunidade".