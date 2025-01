Lidia Brondi e Cássio Gabus Mendes se beijam no retorno do ator ao teatro

Lidia Brondi, 64, prestigiou o marido, Cássio Gabus Mendes, 63, no retorno do ator ao teatro, no Procópio Ferreira, em São Paulo.

O que aconteceu

Depois de 30 anos dedicados exclusivamente à televisão, Cassio Gabus Mendes volta ao teatro com a comédia "Uma Ideia Genial". Escrita originalmente pelo francês Sébastien Castro, a peça estreou em 2003 em Paris e explora coincidências absurdas e o poder do ciúme.

Além de Cássio, o elenco conta com Ary França, Suzy Rego e Zezeh Barbosa. O espetáculo ganhou dois prêmios Molière, em 2003, incluindo o de Melhor Comédia.

Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes no retorno do ator ao teatro Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Estrela dos anos 1970 e 1980, Lídia estreou na televisão com a novela "O Grito", em 1975. Ela fez sucesso em "Dancin' Days" (1978), "Baila Comigo" (1981), "Roque Santeiro" (1985), "Vale Tudo" (1988) e "Tieta" (1989).

Deixou a TV e abriu consultório de psicologia em São Paulo. Sua última novela foi "Meu Bem Meu Mal" (1990).

Depois da TV, descobri uma série de coisas para as quais eu não tinha tempo.



Lídia Brondi

Brondi leva vida discreta na capital paulista com Cássio Gabus Mendes. Eles são casados desde 1991 e fizeram par romântico em "Vale Tudo" (1988) e "Meu Bem Meu Mal" (1990).

Lidia Brondi Imagem: Clayzon Felizardo/Brazilnews

Brondi recusa convites para voltar a atuar. Ela faz raras aparições ao lado de Cássio, em eventos e nas redes sociais.