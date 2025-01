'Me traumatizou': Blogueirinha elege as melhores e as piores entrevistas

Após viralizar, o programa De Frente com Blogueirinha (DiaTV) se consolidou em 2024 e conquistou quatro estatuetas no Splash Awards. A apresentadora reuniu famosos de todas as estirpes, fez rir e chorar e até trocou farpas com seus convidados. "Não sou de ferro. Sou blogueira", afirma ela.

Em entrevista para Splash, Blogueirinha, personagem interpretado por Bruno Matos, comenta o sucesso do projeto, inspirado no programa de Marília Gabriela no SBT, elege as melhores e piores entrevistas e adianta o que fãs podem esperar para 2025. O tempo todo, sem sair do personagem.

As melhores e as piores entrevistas

Preta Gil, Silvetty Montilla e Dani Calabresa protagonizaram as entrevistas de Blogueirinha mais gostou de fazer. Ela também relembra "momentos icônicos" em conversas com Bruna Marquezine, Anitta e Urias. "São entrevistas que as pessoas lembram com carinho, especialmente da segunda temporada, quando começaram a me conhecer melhor".

Minha entrevista com a Preta Gil ficou linda, fico orgulhosa quando assisto. Também tem a da Silvetty Montilla, que é a maior drag queen de São Paulo --quando crescer, quero ser igual a ela. E a entrevista com a Dani Calabresa, se eu não tiver nada para fazer, coloco para assistir porque morro de rir. Que entrevista incrível! Não tem um momento em que eu não rio.

Blogueirinha

De Frente Com Blogueirinha Imagem: Arquivo pessoal

Por outro lado, a apresentadora não hesita ao enumerar as entrevistas que não deram certo e cita Mari Maria e a ex-BBB Fernanda Bande. "Uma que me traumatizou muito... O Brasil ficou em comoção quando a Mari Maria me agrediu ao vivo. Ela jogou uma xícara na minha cabeça e abriu uma cicatriz. Mesmo assim, continuei a entrevista. Não gosto de lembrar disso, não me faz bem. Ela estava insegura com ela mesma, com a base dela".

Blogueirinha conta que esses perrengues também a aproximaram de Sônia Abrão, hoje considerada sua amiga. "A Fernanda Bande tem o costume de maltratar apresentadoras. Maltratou a Ana Maria Braga... Brigamos e fiquei mal com isso. Chorei nos stories. A Sônia Abrão viu e me defendeu no programa dela. Diferente da Mari, que me agrediu com uma xícara, a Fernanda me agrediu com palavras. A Sônia Abrão, com unhas e dentes, me defendeu. Hoje, somos muito amigas."

As duas entrevistas citadas como as piores por Blogueirinha chegaram a ser apontadas como fake por alguns espectadores na época. Apesar de a apresentadora e as entrevistadas nunca terem confirmado a suspeita, o tom ríspido e as provocações chamaram a atenção dos fãs.

De frente com Gabi?

Apesar de tantos famosos já terem sentado diante da Blogueirinha, a maior inspiração da apresentadora, infelizmente, declinou ao seu convite. Marília Gabriela, 76, comandou por mais de 15 anos o programa De Frente com Gabi (1998-2015), no SBT, e inspirou o nome e o formado do programa de Blogueirinha. Mas não quis enfrentar a sucessora.

Já fiz o convite, mas ela disse que não vai. Explicou que não está mais aceitando participar de entrevistas, mas foi muito querida e me tratou com muito carinho. Fiquei mais tranquila em fazer o De Frente com Blogueirinha porque ela me abençoou.

A apresentadora ainda brincou sobre a possibilidade de Marília Gabriela retornar ao formato. "Não pode pegar de volta! Se ela quiser fazer um programa, vai ter que ser outro. O 'De Frente' agora é meu. Se ela fizer o De Frente com Marília Gabriela, eu posso processar."

"Blogueirinha, a Feia"

Após se consolidar como apresentadora, Blogueirinha se aventurou, no último ano, no ramo das novelas. Para Splash, ela contou que sempre quis fazer uma produção desse tipo e ser a protagonista, claro. Ela confessa, no entanto, que a ideia inicial era "chamar amigos para fazer uma esquete mais nichada", mas o projeto deu tão certo que furou a bolha e conquistou o público, afirma.

A segunda temporada de "Blogueirinha, a Feia" ainda não está confirmada, mas a apresentadora torce para acontecer em breve. "É uma brincadeira séria, tem um orçamento caro, e queremos aumentar o nível da produção."

Blogueirinha e João Padrão (Igor Cosso) em 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Reprodução/Instagram

O que esperar em 2025?

De Frente com Blogueirinha está confirmado para 2025, mas a apresentadora faz mistério sobre o que esperar do programa. "Basicamente, sou eu e uma mesa. Começamos a conversar, bater pautas e, muitas vezes, discutir, sim, porque não sou de ferro. Sou blogueira. Discuto quando necessário e, às vezes, quando não é necessário também (risos)."

Não sei o que esperar. O formato é esse. Estou cumprindo o legado de Marília Gabriela. Por muitos anos, ela fez o 'De Frente' sem mudar o formato, e eu também não pretendo mudar."

Assista à entrevista completa no player acima!