'DRs por motivos totalmente novos'; o discurso de Tadeu para eliminar casal

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla eliminada do BBB 25 (Globo). Durante o discurso de eliminação da edição, Tadeu Schmidt falou do sentimento de deixar o programa com a sensação de poder fazer mais que todos os primeiros eliminados sentem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O casal recebeu 55,95% dos votos na disputa contra Diogo e Vilma (36%) e Edilberto e Raissa (8,05%). Ao todo, o paredão recebeu 6.518.180 votos.

No discurso, Tadeu pontuou sobre os laços familiares dos emparedados e da breve passagem das duplas no programa.

Veja o discurso na íntegra

Quando eu terminar, seremos 22. Que salto, né? Em 25 edições de Big Brother, já vimos duas pessoas saindo numa mesma eliminação, mas agora é realmente uma dupla saindo, com fortes laços afetivos. E quis o destino, duas pessoas da mesma família.

O BBB 25 trouxe para essa casa relações diferentes do que a gente está acostumado a ver. As DR's de um casal, não é um romance que começou aí dentro. É um casal com anos de relacionamento, toda intimidade e vivendo DR's por motivos totalmente novos, como jogo e voto. Um casal com uma representante indígena.

Temos também o amor de pai e filha. O cuidado de um com o outro é especial, ainda mais quando a gente lembra que é uma família do circo. É uma dupla que tem a bebê dessa edição: uma filha adolescente vivendo o sonho ao lado do pai, que tá ali na casa dos 40 anos.

E do outro lado temos um filho na casa dos 40. Mas quem primeiro pensou entrar no BBB foi a mãe dele, que chegou a se inscrever com o marido tentando entrar como Pipoca. É o sonho dessa mulher de 68 anos, a nossa decana, e quem realizou foi o filhão, Camarote, protagonista de novela da Globo. Olha que riquezas de histórias.

E uma dessas histórias chega ao fim agora aqui no Big. O sonho de uma dessas famílias vai terminar hoje. O primeiro Paredão, embora cruel, tem sempre uma coisa muito legal, né? Ninguém faz ideia do que está acontecendo.

Ninguém voltou de Paredão, nenhum grupo perdeu integrantes e se, mesmo depois de vários Paredões as dúvidas continuam, imagine agora? Vocês podem até ter um palpite, mas é difícil prever o resultado. Hoje é difícil até para quem está aqui fora.

O primeiro Paredão sempre levanta aquela peninha, né? 'Puxa vida, não teve tempo de mostrar tudo que tinha para mostrar. Se tivesse mais tempo poderia render tanto, não é assim que se fala? Mas será que é questão de tempo mesmo? Em uma semana já aconteceu tanta coisa. Talvez você ache que está fazendo a coisa certa e não está, ou talvez não está fazendo do jeito certo.

E talvez seguisse assim o jogo inteiro. Seja como for, quem sai leva aquela dúvida amarga: o que que a gente poderia ter feito diferente? Quem fica, ganha a chance de fazer de tudo para não sentir o gosto desagradável do arrependimento. A primeira dupla eliminada do BBB 25 é Arleane e Marcelo.