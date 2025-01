Após perder 74 kg, Jojo Todynho exibe novo corpo em Noronha

Jojo Todynho, 27, passou suas férias em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (20), a cantora compartilhou, em seu perfil do Instagram, registros feitos durante a viagem. "Viajar é se apaixonar pela vida", escreveu ela na legenda da publicação.

A influenciadora perdeu 74 kg após realizar uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023. Em julho do ao passado, Jojo passou uma abdominoplastia associada a lipoescultura, além de diminuir os seios.

Nas imagens, ela aparece exibindo sua nova silhueta com biquínis no modelo fio-dental. Ela também usou looks fendados e decotados.

Os fãs da artista não economizaram nos elogios."Está muito gata", disse uma; "Eu não sei se olho o corpo ou as roupas dela, ela tá um espetáculo e muito chique", escreveu outra; "Abusadamente maravilhosa", se derreteu uma terceira.