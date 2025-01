Gracy e Giovanna cogitam votar em dupla de sisters no BBB 25: 'Me cansa'

Gracyanne Barbosa, 41, e Giovanna, 26, aproveitaram um momento a sós na academia do BBB 25 para planejarem em quem irão votar no primeiro paredão.

O que aconteceu

Enquanto treinavam, as irmãs compartilharam sentimentos semelhantes sobre uma dupla de sisters: Renata e Eva. Após a definição da primeira dupla de líderes do reality, as irmãs já começaram a pensar na formação da berlinda do próximo domingo (19).

Giovanna afirmou que, apesar de gostar de uma das bailarinas, seria capaz de votar nelas. "Adoro a Eva, mas a Renata me cansa... Se fosse para votar, eu votaria nela, na Renata, não na Eva. Mas, aí, entra a Eva junto".

Concordando com a irmã mais nova, Gracy garantiu que concordaria em votar nelas. "Eu posso ir contigo nelas. Gosto delas, mas acho que elas são as que eu menos conversei da casa. Mas acho que por causa da Renata. Como a Renata é 'muito', eu não consigo nem abrir a boca", explicou a musa fitness.

Vale lembrar que, neste primeiro paredão, Eva e Renata estão imunes. As duas venceram a prova de resistência que aconteceu na última segunda-feira (13) e foram premiadas com a certeza de que sobreviveriam à primeira semana do programa.