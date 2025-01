Trump quer briga, Musk quer paz: como a China divide a dupla na Casa Branca

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Trump x IA woke; China vai dividir Musk e Trump; IA detecta suas emoções?)

Com Donald Trump de volta à Casa Branca, outras pessoas virão com ele. Entre os novos integrantes do Salão Oval está o bilionário Elon Musk, que concorda em muitos pontos com o presidente eleito.

Mas um país pode fazer a dupla ter opiniões divergentes nos próximos meses.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam que, diferente de Trump, o dono da Tesla, Space X e X (ex-Twitter) é bastante próximo da China e tem interesses comerciais explícitos no país rival do governo norte-americano.

Trump x chips

Trump quer desmontar uma das principais políticas industriais de Joe Biden. Tentando reativar a indústria nacional de semicondutores, o democrata criou em 2022 o "CHIPS and Science Act", para levar a cadeia de suprimento de chips para os EUA.

Durante a pandemia de covid-19 várias empresas intensificaram seus processos de digitalização, aumentando o uso de chips.

E o mundo percebeu que todos os chips que a gente precisa estão na China

Helton Simões Gomes

As ações podem diminuir ou impedir a venda de semicondutores avançados de IA em alguns lugares do mundo com o claro objetivo de diminuir o acesso da China a eles. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, serão investidos quase US$53 bilhões no setor.

O plano não agrada a Trump, crítico porque a verba abastecerá empresas, entre elas uma chinesa. Só a Intel abocanhou US$8 bilhões.

É uma grana que o governo norte-americano vai botar em empresas que já são grandes

Helton Simões Gomes

O que Trump pretende fazer é substituir os incentivos dados pelo governo por um aumento de tarifa a fornecedores de fora dos EUA. A medida deve elevar os preços no mundo todo.

Essa é uma preocupação do mercado de tecnologia: será que o acesso a infraestrutura também não vai ficar mais caro?

Diogo Cortiz

Trump e o TikTok

O TikTok, um expoente da indústria de tecnologia chinesa, pode estar para ver sua sorte mudar com a chegada de Trump.

O app da chinesa ByteDance está na linha de tiro de parlamentares e da Casa Branca. Se não for vendido para um grupo não-chinês, será barrado do país.

Cortiz comenta que Trump era contra a rede social, mas mudou de ideia durante as eleições. Para atrair o eleitorado jovem, passou a dizer que o banimento atacava a liberdade de expressão.

Musk, Trump e a China

Se, por um lado, Trump quer rivalizar ainda mais com os chineses, por outro, Musk precisa deles para os negócios.

Nomeado por Trump para o Departamento de Eficiência Governamental, Musk tem a missão de reduzir gastos na administração federal.

Muito provavelmente ele vai fazer um uso massivo de IA na administração pública

Helton Simões Gomes

Há um conflito de interesses, diz Helton, já que as empresas de Musk podem ser afetadas por decisões do governo. As mudanças na Seção 230, por exemplo, mexeriam no funcionamento do X. A Space X possui contratos com a NASA, a agência espacial dos EUA.

Tem algo que traz uma complicação ainda maior: é que o Trump é totalmente anti-China e o Elon Musk é amiguinho da China

Diogo Cortiz

Quase metade da produção da Tesla está na China. Musk tenta manter boas relações com a China, tanto para conter o avanço da BYD, que tira o espaço de sua empresa no país, quanto para agradar o governo chinês.

A China proibiu a Tesla de usar o assistente de direção no país, até mesmo em testes. O veto não afetou a BYD ou outras montadoras chinesas.

O Musk está tentando fazer um lobby com o governo chinês para tentar reverter essa medida

Diogo Cortiz

Pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Os EUA não estão querendo proibir o TikTok?

Helton Simões Gomes

Por que empresas querem convencer você que IA detecta emoções?

O filme "Divertidamente" popularizou a teoria das emoções universais. Proposta pelo psicólogo norte-americano Paul Ekman, consultor no filme da Pixar, a tese aponta que emoções como raiva, alegria, tristeza ou medo são inatas e podem ser reconhecidas universalmente pelas expressões faciais.

Apoiadas nessa ideia, empresas de tecnologia estão querendo convencer que as inteligências artificiais delas conseguem identificar e compreender as emoções humanas.

No novo episódio do Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diego Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a ideia, ainda que popular, não faz sentido.

Afirmar que reconhecer emoções por meio da expressão facial é quase como jogar na loteria

Diogo Cortiz

'IA woke' e o monopólio do Google: o que Trump mudará na tecnologia?

O retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro de 2025 vai dar início a uma série de mudanças no país que é a maior potência econômica do mundo. As promessas feitas pelo presidente eleito foram muito mais anunciadas do que a chegada dele ao Capitólio no próximo 20 de janeiro.

Entre as alterações prometidas está extirpar do país tudo o que ele considera 'woke'. O termo originalmente estava associado a "estar em alerta contra injustiças raciais", mas foi ampliado para contexto de pautas mais progressistas. E nesse contexto, a inteligência artificial está na mira.

Hoje existe uma ordem executiva, que é como um decreto, feito pelo presidente Joe Biden, para a Inteligência artificial. É uma ordem executiva que delimita alguns casos de uso de uma forma bastante setorial. É uma ordem pró inovação, mas também pensando muito numa IA responsável

Diogo Cortiz

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.