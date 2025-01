Duas duplas são eleitas favoritas do BBB 25 em primeira dinâmica

As 12 duplas do BBB 25 (Globo) participaram de um jogo no programa ao vivo de terça-feira (14): eles deveriam escolher uma dupla que estava no time dele e duas duplas que queriam ver fora do jogo.

A dupla apontada mais vezes para sair do jogo dormiria fora da casa.

O que aconteceu

Duas duplas receberam mais votos como "Joga no Time": Camilla e Thamiris; João Pedro e João Gabriel. Cada uma das duplas recebeu três votos.

Eles também precisaram, em consenso, escolher qual dupla entre as mais votadas como "Fora do Jogo" receberiam uma consequência. As duas duplas escolheram Guilherme e Joselma — sem saber que a consequência seria que a dupla dormiria fora da casa.

Confira como cada dupla votou:

Edilberto e Raissa:

Joga no Time: Marcelo e Arleane

Querem Fora: Vinícius e Aline; Camilla e Thamiris

Aline e Vinícius

Joga no Time: Gracyanne e Giovanna

Querem Fora: Edilberto e Raissa; Marcelo e Arleane

Diego e Daniele

Joga no Time: Aline e Vinícius

Querem Fora: Marcelo e Arleane; Eva e Renata

Eva e Renata

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Diego e Daniele; Guilherme e Joselma

Vitória e Mateus

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Arleane e Marcelo; Guilherme e Joselma

João Pedro e João Gabriel

Joga no Time: Maike e Gabriel

Querem Fora: Aline e Vinícius; Mateus e Vitória

Gracyanne e Giovanna

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Guilherme e Joselma; Marcelo e Arleane

Camilla e Thamiris

Joga no Time: Gracyanne e Giovanna

Querem Fora: Eva e Renata; Edilberto e Raissa

Marcelo e Arleane

Joga no Time: Edilberto e Raissa

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Diogo e Vilma

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Maike e Gabriel

Joga no Time: João Pedro e João Gabriel

Querem Fora: Vinícius e Aline; Daniele e Diego

Guilherme e Joselma

Joga no Time: Camilla e Thamiris

Querem Fora: Eva e Renata; Mateus e Vitória