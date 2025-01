Além de Ana Hickmann: Famosas que pagam pensão a ex-maridos

Ana Hickmann, 43, virou assunto ao ser condenada a pagar pensão compensatória de R$ 15 mil por mês ao ex-marido, Alexandre Correa, 51. No entanto, ela não é a primeira famosa obrigada a compensar ex-cônjuges.

Mel B

Em 2017, a Justiça do Reino Unido determinou que a ex-Spice Girls pagasse uma pensão de US$ 40 mil ao ex-marido Stephen Belafonte.

Mel B fez parte das Spice Girls Imagem: Reprodução/Instagram

Christina Aguilera

A cantora se casou com Jordan Bratman em 2005 e tiveram um filho três anos depois. No entanto, em 2010, o então casal decidiu se separar.

Com um acordo pré-nupcial, Christina Aguilera concordou em pagar um valor para acelerar o processo de separação. Esse valor nunca foi revelado.

Christina Aguilera durante show em Las Vegas, em novembro de 2024; cantora se apresenta no CarnaUOL 2025 Imagem: Bryan Steffy/Getty Images

Janet Jackson

Ela ficou casada oito anos com o coreógrafo Rene Elizondo Jr. Após a separação, pagou US$ 10 milhões (R$ 48,8 milhões) ao ex.

Janet Jackson é irmã de Michael Jackson Imagem: Divulgação/A&M

Britney Spears

Britney Spears ficou casada três anos com Kevin Federline e teve dois filhos.

Com a separação, a cantora começou a pagar uma pensão de US$ 20 mil (mais de R$ 97 mil) por mês. Em 2018, o ex-marido entrou na Justiça para pedir que o valor fosse triplicado, para sustentar o estilo de vida dos herdeiros.

Em 2023, a famosa se divorciou de Sam Asghari, com quem ficou casada pouco mais de um ano. Segundo o TMZ, após o término, Britney Spears paga US$ 10 mil (R$ 48,8 mil) com a nova moradia do ex-parceiro.

Britney Spears paga duas pensões a ex-maridos Imagem: Mick Hutson/Redferns

Halle Berry

Halle Berry pediu o divórcio do então marido, Olivier Martinez, em 2015. Em 2023, a atriz conseguiu finalizar a separação.

Ficou acordado que a artista pagaria US$ 8.000 (quase R$ 39 mil) de pensão alimentícia mensal, e 4,3% de qualquer renda que ultrapasse US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões) ao ex.

A famosa também banca os cuidados com a saúde do filho, as mensalidades de sua escola particular e os custos de todas as suas atividades extracurriculares.

Halle Berry precisa pagar pensão ao ex-marido Imagem: Steve Granitz/FilmMagic

Madonna

A rainha do pop ficou casada oito anos com Guy Ritchie e teve dois filhos com o cineasta.

Com o divórcio, em 2008, Madonna pagou ao ex US$ 85 milhões (quase R$ 415 milhões na cotação atual).

Madonna pagou quantia a ex marido, Guy Ritchie Imagem: Reprodução/Instagram

Jennifer Lopez

Após ficar oito meses casada com o dançarino Chris Judd, Jennifer Lopez teve que pagar US$ 15 milhões (R$ 73,2 milhões) a ele.

Jennifer Lopez precisou pagar ao ex-marido Imagem: Reprodução/Instagram

Caso Ana Hickmann

A modelo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar o valor de R$ 15 mil por mês para o ex-cônjuge, segundo informações da coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles. A pensão, que deverá ser paga até que o caso seja concluído pela justiça, trata-se de uma compensação pela separação dos dois.

Alexandre Correa foi afastado das empresas e contratos que administrava junto à ex-mulher. A juíza do caso teria levado em consideração que o ex-marido da modelo teve importância na participação dos negócios e considerado necessário corrigir o desequilíbrio financeiro ocorrido após a separação entre ambas as partes.

Além disso, foi determinado também que o empresário deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho. Ele e Ana são pais de Alêzinho, 10 anos.

Em nota enviada a Splash, o advogado da modelo, Marco Fanucchi, declarou que Ana está serena e não vai comentar o caso. "Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade".

Splash procurou a defesa de Alexandre, que disse não comentar o caso por estar sob sigilo. A reportagem também tenta contato com a assessoria do empresário. O espaço segue aberto.

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em 2023. Ela o acusa de violência doméstica e de ter falsificado sua assinatura em contratos. O empresário admitiu ter tido um "desentendimento" com a ex-mulher na época, mas nega agressões.