BBB 25: veja lista completa das duplas da nova edição do reality da Globo

Hoje é dia de conhecer os participantes do BBB 25! A Globo anunciou os brothers e sisters da 25ª edição do reality show ao longo de sua programação na TV aberta.

A grande novidade da temporada é a entrada dos novos participantes em dupla. Ou seja, há duplas formadas por familiares, amigos e até mesmo casais.

Splash lista para você todos os participantes do Big Brother Brasil 25:

Vitória Strada integra o grupo camarote e entra no Big Brother Brasil 25 ao lado do amigo Mateus. Ela tem 28 anos, é natural de Porto Alegre (RS) e trabalha como atriz. Já ele tem 28 anos, é natural de São José dos Campos (SP) e atua como arquiteto.

BBB 25: Vitoria Strada e Mateus são confirmados no reality Imagem: Divulgação/Globo

Edilberto e Raissa são pai e filha e pertencem ao grupo pipoca. Ele tem 42 anos, é natural de Ubá (MG) e é dono de circo e palhaço. Ela tem 19 anos, também é natural de Ubá (MG) e atua como circense.

BBB 25: Edilberto e Raíssa são pai e filha Imagem: Divulgação/Globo

Camilla e Thamiris são irmãs e estão no grupo pipoca do BBB 25. Camila tem 34 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e atua como trancista. Thamiris tem 33 anos, também é natural do Rio de Janeiro (RJ) e trabalha como nutricionista.

BBB 25: Thamiris e Camilla são do grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Vinícius e Aline são uma dupla de amigos para o Big Brother Brasil 25. Ele tem 28 anos, é natural de Nazaré (BA) e trabalha como promotor de eventos. Ela tem 32 anos, é natural de Salvador (BA) e atua como policial militar.

BBB 25: Vinícius e Aline são amigos e estão no Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Diogo Almeida e Vilma são filho e mãe e estão no grupo camarote.Ele tem 40 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e é ator e psicólogo. Ela tem 68 anos, também é natural do Rio de Janeiro e está estudando nutrição.

BBB 25: Diogo Almeida e sua mãe estão confirmados no Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro estão no grupo pipoca.Naturais de Buriti Alegre (GO), os irmãos têm 21 anos e trabalham como salva-vidas de rodeio.

BBB 25: João Pedro e João Gabriel estão no elenco do programa Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva são amigas e pertencem ao grupo pipoca do BBB 25. Renata tem 32 anos, é natural de Fortaleza (CE) e atua como bailarina. Eva tem 31 anos, também é natural de Fortaleza (CE) e trabalha como bailarina e fisioterapeuta.

BBB 25: Eva e Renata estão no grupo Pipoca do programa Imagem: Divulgação/Globo

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no grupo camarote do Big Brother Brasil 25. Gracyanne tem 42 anos, é natural de Campo Grande (MS) e atua como empresário e musa fitness. Giovanna tem 26 anos, é natural de Campo Grande (MS) e trabalha como veterinária.

BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, são confirmadas no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

*Os demais participantes serão anunciados ao longo da programação da Globo.

Novidades do BBB 25

A Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

Mesmo com o apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.

A temporada comemora os 60 anos da emissora. Em homenagem à Globo, a decoração será inspirada em suas histórias. Em um vídeo do programa, Alane, do BBB 24, deu um spoiler de que a academia terá como tema a novela "Malhação".