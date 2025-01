Dividindo a opinião do público: como estão hoje os ex-BBBs cancelados?

Alguns brothers e sisters "mancharam a reputação" no BBB (Globo). Veja como estão hoje os ex-participantes que saíram cancelados do programa.

BBB 24

BBB 24: Wanessa e Rodriguinho foram criticados por suas posturas Imagem: Reprodução/Gloobplay

Rodriguinho e Wanessa Camargo se destacaram entre os cancelados da edição. A dupla foi criticada por suas falas, especialmente por seus posicionamentos contra Davi.

Hoje, ambos "superaram" os desafios do BBB 24 e voltaram para suas rotinas de shows. A famosa, no entanto, revelou recentemente que recebeu um diagnóstico de síndrome do pânico.

BBB 23

BBB 23: Key teve falas questionadas na edição Imagem: Globoplay

Key Alves foi alvo de cancelamento por seu comportamento no BBB 23. Depois do programa, a famosa voltou para a produção de conteúdo adulto e reconquistou a popularidade nas redes sociais.

BBB 22

BBB 22: Jade Picon viveu grande rivalidade com Arthur Aguiar Imagem: Reprodução/Globoplay

Por rivalizar com Arthur Aguiar, Jade Picon foi cancelada por alguns em sua temporada. Atualmente, a influencer cresceu sua popularidade nas redes sociais e tem feito trabalhos como atriz.

BBB 21

BBB 21: Nego Di e Karol Conká foram cancelados na edição Imagem: Reprodução/Globoplay

Karol Conká, Nego Di e Viih Tube foram campeões de rejeição no programa. O trio alcançou as porcentagens mais altas em suas respectivas eliminações.

A cantora e a influenciadora reverteram a "má fama" do BBB 21. Por outro lado, o humorista foi preso por estelionato e agora está sob liberdade condicional — com proibição de usar redes sociais e passaporte retido.

BBB 20

BBB 20: Prior e Bianca sofreram cancelamento de alguns Imagem: Reprodução/Globoplay

Bianca Andrade e Felipe Prior foram alvos de cancelamento em suas edições. Ambos foram criticados por suas falas e condutas dentro do BBB 20.

Hoje, a influencer cresceu sua marca, Boca Rosa, e é enaltecida por muitos. Enquanto isso, o ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão por novo caso de estupro.