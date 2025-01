Ana Maria se emociona com prêmio de Fernanda Torres: 'Mexe com o coração'

Ana Maria Braga chorou ao falar da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

A apresentadora exibiu um vídeo de Fernanda Montenegro comemorando a vitória da filha, Fernanda Torres. A progênita foi premiada como melhor atriz de filme de drama por "Ainda Estou Aqui" (Walter Salles).

Ana Maria chegou a ficar com a voz embargada ao falar sobre o marco histórico. "É de emocionar, não é não? Imagina uma mãe... E essa mãe, inclusive, que brigou e briga tanto pelo cinema, pela arte, e já esteve lá para receber [o prêmio de melhor atriz] em 1999", disse ela durante o Mais Você desta segunda (6).

A apresentadora também lembrou a derrota de Fernanda Montenegro no Oscar em 1999. "Na verdade, resgata esse prêmio que não veio para ela em 1999. Ela foi indicada, na época, pelo filme 'Central do Brasil', que está aí no Globoplay e merece muito ser visto. É um clássico mesmo. É um orgulho ter a mãe que tem e a filha que tem. É um negócio que mexe com o coração de qualquer um".